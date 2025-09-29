SUPERCOPA
El doble récord taronja de Pedro Martínez tras ganar la Supercopa
El técnico del Valencia Basket es el único de la historia del equipo masculino con dos títulos tras ganar la Supercopa Endesa
Tras la Liga Endesa de 2017, agranda su leyenda con como primer técnico taronja ocho años después
Jorge Valero
A excepción de un Rubén Burgos que ha sumado cada uno de los títulos del Valencia Basket femenino, Pedro Martínez se ha convertido ya en el entrenador más laureado de la historia del primer equipo masculino taronja tras la victoria en la Supercopa Endesa ante el Real Madrid.
El técnico que llevó al Valencia Basket a su única Liga se convierte ahora en el único que ha podido celebrar dos títulos en el banquillo taronja, con ocho años entre ambos y en dos etapas distintas tras no seguir después de aquel éxito de 2017.
Por delante de Miki Vukovic
Pero al margen de los títulos, el técnico catalán sumó este fin de semana un nuevo tope en la historia del club, ya que con la del sábado ante el Unicaja, se convirtió en el entrenador con más victorias de taronja, superando al añorado Miki Vukovic. Con el triunfo en la final, Pedro alcanza las 145 victorias en 192 partidos, por delamnte de las 143 de Miki en 231 encuentros.
Unos números que seguirán creciendo y que esta misma temporada le llevarán a superarle también en número de partidos. Miki Vukovic, eso sí, fue quien abrió el palmarés taronja con la Copa de 1998, el primero de los ocho títulos del Valencia Basket masculino.
Siete entrenadores con títulos
Al margen de la Copa de Miki Vukovic y de la Liga y Supercopa de Pedro Martínez, otros cinco entrenadores han podido levantar algún título con el Valencia Basket.
Paco Olmos lo logró con la ULEB Cup de 2003, Neven Spahija con la Eurocup de 2010, Velimir Perasovic con la de 2014, Jaume Ponsarnau con la de 2018 y Txus Vidorreta con la Supercopa de 2017 que jugó el Valencia Basket tras ganar su primer y de momento único título de Liga.
Vía: Superdeporte
