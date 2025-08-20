El doble duelo ante Alemania, el test definitivo antes del Eurobasket

España afronta un doble duelo ante la campeona del mundo, Alemania, este jueves en el Movistar Arena, en Madrid (21.00 h.), y el sábado en Colonia, donde definitivamente conoceremos dónde se encuentra este equipo, y sus opciones reales de hacer un buen papel en un torneo donde todas las predicciones, incluídas la de la FIBA, situan al equipo español muy lejos del podio.

Una situación complicada de la que son conscientes el equipo español, incluido el seleccionador, que está tratando de ensamblar todas las piezas del puzzle a la carrera, pero todavía con muchas dudas respecto a los jugadores con los que podrá contar seguro de cara al torneo que arrenca el 28 de agosto para el equipo español.

Y es que este jueves, el seleccionador cuenta con un elenco de jugadores, muchos de ellos muy jóvenes, para intentar conformar el mejor equipo, muy pendiente de hombres que han de dar potencial como Alberto Díaz, que es una incógnita, y tras haber perdido definitivamente a Alberto Abalde y sin noticias, de momento, de Mario Saint-Súpery.

Scariolo tiene que decidir este fin de semana los doce que acudirán al Eurobasket / FEB

Aire fresco para el equipo

Un poco de aire fresco ha sido la incorporación a los entrenamientos de dos piezas básicas con las que cuenta Scariolo: Sergio Aldama y Darío Brizuela, aunque no están al cien por cien de su estado físico pero tendrán que recuperarlo a la carrera.

Brizuela y Willy son fijos mientras De Larrea tiene muchas opciones de formar parte del equipo nacional en el Eurobasket / FEB

Ante toda esta situación tan anómala en cuanto a problemas físicos, el técnico ha decidido contar con las jóvenes promesas porque podría ser que algunos de ellos acaben entrando entre los 12 y necesita verlos en acción ante un rival tan exigente como Alemania, que definitivamente ha de marcar el camino del equipo, para bien o mal.

Jugadores como Sergio De Larrea ha ganado peso en ‘La Familia’ a pesar de contar con solo 19 años, aunque otros incorporados como Guillem Ferrando, Isaac Nogués, Lucas Langarita o Álvaro Cárdenas estarán ante Alemania, aunque con menos opciones de estar en el torneo europeo, pero con su oportunidad de aportar en estos dos amistosos donde el objetivo es avanzar en el trabajo de preparación, todavía sin importar el resultado, cosa que ya no será posible, a partir del 28 ante Georgia, en la apertura del Eurobasket.