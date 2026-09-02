De disputar la final de la Euroliga a pedir jugar en tercera división: la dolorosa caída de un Mónaco que toca fondo

El Monaco atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. El vigente campeón de Francia y finalista de la Euroliga en 2025, apartado del baloncesto profesional por sus problemas económicos, ha solicitado competir esta temporada en la NM1, la tercera categoría del baloncesto francés, con el objetivo de reconstruir el proyecto desde abajo.

"Esta misma semana, el club presentará un expediente de candidatura con vistas a inscribirse en la NM1. El objetivo es claro: volver. Volver a través del deporte y en la cancha", anunció la entidad monegasca a través de un comunicado.

La decisión llega después de que el 3 de julio el Mónaco fuera excluido tanto de la Betclic Élite como de la Élite 2 tras el análisis de su situación económica por parte de la DNCCG, el organismo encargado de supervisar las finanzas de los clubes profesionales franceses.

Mike James, ante Kevin Punter / Euroleague

Los problemas económicos también han tenido consecuencias en Europa. La Eurocup oficializó igualmente la expulsión del conjunto del Principado de sus competiciones continentales, dejando al equipo sin sitio en el baloncesto profesional para la próxima temporada.

El origen de la crisis se encuentra en una deuda acumulada de 24 millones de euros durante la etapa del magnate ruso Alexey Fedorychev al frente del club. El elevado presupuesto y la importante masa salarial del equipo durante ese periodo terminaron agravando una situación financiera que ahora amenaza con hacer retroceder al Mónaco varios escalones.

Nikola Mirotic eligió el AS Mónaco porque le daba estabilidad deportiva y financiera y ahora puede acabar fuera / EUROLEAGUE

Ni siquiera el plan de rescate impulsado por el exjugador de la NBA Jamal Mashburn ha sido suficiente, por ahora, para convencer a las autoridades francesas de que el club puede afrontar con garantías su continuidad en el baloncesto profesional.

Pese al golpe, el Mónaco mantiene la intención de regresar a la élite. "Nuestro objetivo es recuperar nuestro lugar en la cima del baloncesto francés y, a largo plazo, reencontrarnos con las grandes noches europeas que han forjado la historia reciente de la Roca Team", aseguró la entidad en su comunicado.

Mike James, en un partido con el Mónaco / Gorka Urresola Elvira

El desplome resulta especialmente llamativo por el nivel alcanzado por el club en los últimos años. El Mónaco se convirtió en uno de los grandes protagonistas del baloncesto europeo, con un tercer puesto en la Euroliga de 2023, una final disputada en 2025 y el título de Eurocup conquistado en 2021. En Francia, además, encadenó los campeonatos de 2023, 2024 y 2026.

Mientras el Mónaco intenta encontrar una vía para volver a competir, la Eurocup 2026-27 ya ha encontrado sustituto para el conjunto del Principado. El Bosna Sarajevo ocupará su plaza en el Grupo D, donde se medirá a Bahcesehir Istanbul, Balkan Botevgrad, BAXI Manresa, Lietkabelis Panevezys, PAOK, Ratiopharm Ulm y Roma.