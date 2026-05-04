El discurso de Scariolo que el madridismo pide a Arbeloa: "Liderazgo no es solo meter 40 puntos"

El Real Madrid ganó uno de los mejores partidos del año en Liga Endesa. Con prórroga incluida, los blancos remontaron a UCAM Murcia y llegaron a los 131 puntos. Aunque lo más destacado fue la actuación de Mario Hezonja, que acabó el encuentro con 40 puntos y 53 de valoración, la más alta de la historia del club. Sin embargo, Scariolo quiso destacar otros aspectos del croata.

"Mario (Hezonja) viene de una manera de pensar que requiere trabajo para entrar en una lógica diferente. Liderazgo no es solo meter 40 puntos hoy, es ir creciendo como lo está haciendo. Valoro más el crecimiento paulatino y consistente que está haciendo en todas las áreas del juego, sobre todo en la faceta mental de servir al equipo con el talento que tiene", inicio Scariolo.

Sergio Scariolo ha encontrado la fórmula en el Real Madrid / EUROPA PRESS

"Obviamente, el día que estás con una inspiración y acierto tremendos el equipo te va a seguir. Cuando estás en un día normal tienes que hacer lo que estás haciendo dentro del equipo. Y cuando estás en un día malo debes tener la humildad de ayudar, esforzarte, rebotear, pasar y defender porque esto es también grandeza", prosiguió.

El madridismo considera que este discurso debería extrapolarse a la sección de fútbol. "Esto debería servir para unos cuantos en el equipo de fútbol", comenta un usuario de 'X'. Otros consideran que una autoridad como Sergio Scariolo debería ocupar el banquillo del Madrid de fútbol, teniendo en cuenta los problemas en el vestuario que se intuyen en Valdebebas.

Hezonja se fue hasta los 40 puntos ante UCAM Murcia / EFE

Un discurso que se hace viral cuando hay polémica con Kylian Mbappé, que ha estado de vacaciones en Italia a pesar de sufrir una lesión y aterrizó en Madrid durante el partido de los blancos en Cornellà. También existen otros problemas como con Álvaro Carreras, que no parecía muy contento por no salir al campo tras la lesión de Mendy. Parece que Fran García le ha ganado el puesto en los últimos partidos.

El Madrid de basket... mejor que el de fútbol

Sea como sea, la realidad es que el Madrid de basket está en un mejor momento que el de fútbol. Los de Scariolo, a pesar de un inicio de temporada algo complicado, sobre todo por la gran cantidad de fichajes y bajas, están a un solo partido de la Final Four de la Euroliga. Además, no han sufrido apenas lesiones durante el año y llegan al último tramo de la temporada en un estado físico inmejorable.

Sergio Scariolo está haciendo un gran trabajo con sus jugadores, como es el caso de Mario Hezonja. El croata ha evolucionado este curso hasta convertirse en la estrella del equipo junto a Trey Lyles. Además, se le ve muy comprometido con el equipo, aunque siempre hay rumores de una posible salida en verano. La puerta de la NBA parece estar de nuevo entreabierta.