DIRECTO: Unicaja CB - Valencia Basket

¿Será capaz el Unicaja de ganar su primer título en Málaga y romper la maldición del Carpena en este tipo de torneos cortos? ¿Será capaz el Unicaja de ser el segundo anfitrión en 25 años que gana una Supercopa en casa? ¿Será capaz el Unicaja de ganar su segundo título en 7 días y el octavo en 31 meses?...

Vía: La Opinión de Málaga