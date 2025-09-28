Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Final de la Supercopa

EN DIRECTO: Real Madrid - Valencia Basket

Partido del Real Madrid y Lenovo Tenerife de las semifinales de la Supercopa

Partido del Real Madrid y Lenovo Tenerife de las semifinales de la Supercopa / Aitor Arrizabalaga (ACB PHOTO)

La Opinión

Valencia Basket y Real Madrid jugarán este domingo, a partir de las 19 horas, la gran final de la Supercopa Endesa Málaga 2025. Un partidazo entre dos equipos de Euroliga, que este sábado consiguieron su plaza para luchar por el título después de ganar con muchos apuros al anfitrión Unicaja y a La Laguna Tenerife, respectivamente, en dos semifinales de mucho caché.

Vía: La Opinión de Málaga

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas