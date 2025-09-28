Final de la Supercopa
EN DIRECTO: Real Madrid - Valencia Basket
La Opinión
Valencia Basket y Real Madrid jugarán este domingo, a partir de las 19 horas, la gran final de la Supercopa Endesa Málaga 2025. Un partidazo entre dos equipos de Euroliga, que este sábado consiguieron su plaza para luchar por el título después de ganar con muchos apuros al anfitrión Unicaja y a La Laguna Tenerife, respectivamente, en dos semifinales de mucho caché.
Vía: La Opinión de Málaga
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- Rashford y el test de Flick
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- ¡Confirmado! Joan Garcia, baja para las próximas 4-6 semanas
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan