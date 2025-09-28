EN DIRECTO: Real Madrid - Valencia Basket

Valencia Basket y Real Madrid jugarán este domingo, a partir de las 19 horas, la gran final de la Supercopa Endesa Málaga 2025. Un partidazo entre dos equipos de Euroliga, que este sábado consiguieron su plaza para luchar por el título después de ganar con muchos apuros al anfitrión Unicaja y a La Laguna Tenerife, respectivamente, en dos semifinales de mucho caché.

Vía: La Opinión de Málaga