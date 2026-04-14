¿Cuánto dinero cobrarán las tres españolas elegidas en el draft de la WNBA?

El baloncesto español vivió una jornada mágica en el Draft de la WNBA 2025. Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez fueron protagonistas de una de las noches más especiales del año, y las tres jugadoras fueron seleccionadas dentro del Top 20.

Fam hizo historia al ser seleccionada en la tercera posición por las Seattle Storm. Una selección que iguala la hazaña lograda por Pau Gasol en 2001, cuando fue seleccionado en esa misma posición por unos Atlanta Hawks que lo traspasaron a los Memphis Grizzlies. El resto es historia.

Awa Fam fue elegida en la tercera posición del draft de la WNBA / EFE

Fam y Martín, en el Top-10

No quedó muy atrás Iyana Martín, jugadora del Perfumerías Avenida. Las Portland Fire la eligieron en la séptima posición, aunque su desembarco en la WNBA deberá esperar algún año más, ya que su intención es continuar en Europa según anunció la franquicia de Oregón.

Y por último, pero no menos importante, una Marta Suárez que fue seleccionada en la 16ª posición por las Seattle Storm, el mismo equipo que Awa Fam, aunque finalmente fue traspasada a las Golden State Valkyries.

La WNBA crece en equipos y a nivel económico

La WNBA vivirá a partir de la próxima campaña novedades reseñables tanto en la competición como en los salarios de las jugadoras. Este 2026 ya se amplía la liga de 13 a 15 franquicias con la entrada de Portland Fire y Toronto Tempo. Hasta 2030 se irán añadiendo equipos en Cleveland (2028), Detroit (2029) y Philadelphia (2030).

En cuanto a dinero, el salto que dan las jugadoras es realmente significativo. Las franquicias pasan de 1,5 a siete millones de dólares en cuanto a gasto de plantilla. Los salarios máximos podían llegar a los 250.000 dólares, en una cifra que ahora prácticamente se puede multiplicar por cuarto y que puede hacer que las estrellas de la WNBA puedan llegar a ganar un millón de dólares por curso.

Los salarios mínimos, que hasta la pasada campaña eran de 66.000 dólares aumentan ahora hasta los 270.000, y si ciframos un contrato medio, hablamos de que se cobrará sobre los 600.000 dólares anuales.

Iyana Martín fue seleccionada en la séptima posición del draft de la WNBA / EFE

El dinero que cobrarán las tres españolas elegidas en el draft de la WNBA

Una inyección de millones que también beneficia a las jugadoras. Según está estipulado, Awa Fam, por haber sido seleccionada en la tercera posición del draft, aspira a cobrar casi dos millones de dólares (1,951,923$) en cuatro años. Un sueldo que va creciendo con el paso de las temporadas (436,016$, 453,457$, 498,803$ y 563,647$). En el caso de Iyana Martín, se acercará al millón y medio de dólares (1,484,317$) en el mismo periodo que la actual jugadora de Valencia Basket (331.563$, 344,826$, 379,309$ y 428,519$), mientras que Marta Suárez, al haber sido seleccionada en la 16ª posición, también estará por encima de los 1,2 millones de dólares (270,000$, 288,600$, 317,460$ y 358,730$).