Dinamarca - España, en directo: sigue el partido de la Clasificación Mundial en vivo hoy

¡Último minuto de la primera parte! (33-42)
España aguanta el empujón danés y mantiene la ventaja de cara al descanso. Partido de buenas reacciones, ya que cada equipo hace bien su trabajo, pero parece que los de Chus Mateo logran hacerlo mejor que los rivales. Cuando Dinamarca volvía a acercase en el electrónico, los españoles han vuelto a reaccionar a tiempo para cortar la racha local y conservar la ventaja de 9 puntos, por el momento.
Buena reacción de Dinamarca (31-28)
Llegamos a la mitad del segundo cuarto con un marcador muy parecido al del primer tiempo, donde España ha logrado incluso más ventaja que antes (alcanzando un +12) pero con una selección danesa que no se rinde y logra recortar diferencias de nuevo. Buen partido de Dinamarca, que no tiene mala plantilla y lo demuestra en cada ocasión que tiene...
Lesión de Dani Díez (29-36)
En una jugada aislada, tratando de salvar un balón que salía por el fondo, el jugador Dani Díez ha chocado con el banquillo en el que se sientan los fotógrafos de prensa y, al parecer, se ha torcido el tobillo. Un choque fortuito que, pese a parecer una anécdota, le ha obligado a abandonar la pista, al menos, por el momento. Esperemos que quede en nada...
España empieza el segundo cuarto con firmeza (27-36)
Misma intensidad de juego, pero el ritmo empieza a descender. Jugadas más pausadas y trabajadas en el inicio del segundo cuarto, donde ambas selecciones parecen buscar un marcador más estable. Del mismo modo, las faltas llegan antes de tiempo tratando de frenar las contras que antes defendían en zona sin problema. Por el momento, una situación que favorece al básquet de la selección española. Llevamos tres minutos, y el marcador se pone a nueve de ventaja para los de Chus Mateo.
¡Final del primer cuarto! (23-25)
Buen inicio del partido, con un ritmo frenético que no ha bajado en ningún momento. Los daneses fallan pocos tiros, y a España se la ve superior en pista. En el estreno de Chus Mateo como seleccionador, los españoles han llegado a alcanzar una ventaja en el marcador de nueve puntos de diferencia, pero en el último tramo del primer cuarto los daneses han subido de nuevo la marcha recortando la distancia con un triplazo final sobre la bocina de Heede-Andersen que los deja a tan solo dos puntitos. ¡Duelo emocionante en el Farum Arena!
Recorta distancias Dinamarca (19-23)
Chus Mateo ya ha movido tanto el banquillo que no queda nadie del quinteto inicial sobre pista, tratando de frenar el arreón final de Dinamarca en este primer cuarto del partido. Queda menos de un minuto para que finalice, y los daneses han logrado recortar las distancias a solo cuatro puntos de diferencia en los peores minutos de los españoles. Un cúmulo de pérdidas de balón y desacierto ante el aro ha facilitado mucho el trabajo al conjunto local. Veremos cómo termina finalmente...
España coge aire (12-21)
El ritmo del partido no disminuye, pero Dinamarca ha empezado a fallar tiros. Circunstancia de la que la selección de Chus Mateo ha sacado provecho, logrando coger una ventaja de hasta nueve puntos con los daneses gracias a un par de buenas jugadas generadas por rebotes o 2+1.
Ha subido una marcha el conjunto español, y se nota en el electrónico.
Primeros minutos con mucha actividad (9-10)
Ritmo frenético en el Farum Arena, con España muy bien atrás pero con Dinamarca metiendo todos los intentos de canasta realizados. Si no fuera por el buen hacer defensivo, el marcador se decantaría más hacia el lado local... Por el momento, igualmente, mucha igualdad en pista. Quedan 6 minutos del primer cuarto.
¡Empieza el partido en Dinamarca!
Primer quinteto de la era Chus Mateo: Alberto Díaz, Jaime Fernández, Santi Yusta, Dani Díez y Fran Guerra.
Por su parte Dinamarca saltará a pista con Tobias Jensen, Bakary Dibba, Gustav Knudsen, Zarko Jukic y Dane Erikstrup.
Ambos conjuntos salen por todo con el Mundial de Qatar en el objetivo. ¡Empieza el duelo en el Farum Arena de Dinamarca!
Los números, a favor de España
La última vez que se enfrentaron ambas selecciones, en noviembre de 2022, España se impuso por cuarta vez a la selección danesa. Una victoria que supuso el 4-0 a favor de los españoles, que buscarán en el Farum Arena la quinta consecutiva para sumar la primera victoria en este camino clasificatorio para el Mundial 2027.
Por cierto, Dinamarca nunca ha jugado un campeonato mundial...
