Dinamarca - España, en directo: sigue el partido de la Clasificación Mundial en vivo hoy

España coge aire (12-21)

El ritmo del partido no disminuye, pero Dinamarca ha empezado a fallar tiros. Circunstancia de la que la selección de Chus Mateo ha sacado provecho, logrando coger una ventaja de hasta nueve puntos con los daneses gracias a un par de buenas jugadas generadas por rebotes o 2+1.

Ha subido una marcha el conjunto español, y se nota en el electrónico.