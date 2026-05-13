Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos, reta a la Euroliga y viaja a Valencia: "Vamos a ver qué pasa"

Era un secreto a voces. Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos, confirmó a través de redes sociales que se encuentra en Valencia. A pesar de estar sancionado por la Euroliga, el propietario griego ha querido viajar a la ciudad española para estar cerca del grupo y por otros motivos gastronómicos, según él. Para el duelo decisivo de este miércoles, tiene la entrada prohibida.

"Espero que Valencia haga una petición para que pueda asistir al quinto partido que decidirá cuál de los dos equipos estará en la Final Four de Atenas. Me gustaría creer que los responsables de la Euroliga aceptarían", reconoció Giannakopoulos. Algo que no sucederá, ya que el conjunto 'taronja' ya ha dejado entrever que no permitirá el acceso al dirigente griego.

Dimitris Giannakopoulos, presidente de Panathinaikos / EUROPA PRESS

El presidente de Panathinaikos ha viajado esta mañana mediante un vuelo privado, a diferencia del resto de la expedición, que aterrizó ayer en Valencia. "Hace sol también en Valencia, vamos a ver qué pasa…, Yo vine por el cabrito, porque aquí tenéis muy buen cabrito", reconoció en otro de sus 'posts'.

La sanción que cumple Giannakopoulos se debe precisamente al comportamiento que tuvo en el último partido de la serie en el Roig Arena. El dirigente se acercó a la zona de los árbitros para influir en una decisión, lo que llevó a que Valencia Basket emitiera un comunicado cargando duramente contra él. Incluso Pedro Martínez calificó su actitud como "impresentable".

Ergin Ataman y Pedro Martínez, expulsados / X

Panathinaikos ha emitido un comunicado para evitar las especulaciones. "A pesar de que se le prohibió ingresar al pabellón, lo que significa que no puede asistir al crucial partido de esta noche, el Señor Dimitris Giannakopoulos viajó a Valencia para estar al lado de los jugadores y el cuerpo técnico del Panathinaikos. También estuvo presente en la comida del equipo, donde tuvo la oportunidad de hablar con todos y ofrecer ánimos solo unas horas antes del quinto partido contra Valencia Basket".

Una eliminatoria muy caliente

Este miércoles finalizará una de las series más calientes que se recuerdan en la Euroliga. Valencia Basket logró lo imposible y ganó los dos partidos en Atenas para forzar el quinto en casa. Por el camino, Pedro Martínez y Ergin Ataman se enzarzaron en la pista griega y acabaron ambos expulsados en el tercer choque. El cuarto fue algo más tranquilo.

Quien estará pendiente de lo que suceda en el Roig Arena es el Real Madrid. Los blancos se clasificaron para la Final Four tras ganar uno de los partidos en Bulgaria y serán el rival del ganador de esta serie. Por tanto, si Valencia Basket remonta y hace historia contra Panathinaikos, España tendría asegurado un representante en la final de la Euroliga.