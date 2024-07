Dimite el seleccionador de baloncesto femenino de Brasil por “los principios y valores de mi fe”

El seleccionador de baloncesto femenino de Brasil, José Neto, renunció recientemente a su cargo por seguir "los principios y valores de mi fe", tal y como explicó él mismo en un extenso comunicado en sus redes sociales.

"Ante los últimos acontecimientos que involucran al preparador físico de la selección brasileña de baloncesto femenino Diego Falcão, profesional con el que trabajo desde hace 17 años y que siempre he elegido para estar conmigo en los últimos clubes y equipos en los que fui titular entrenador; siguiendo también los principios y valores de mi fe, a la que debo todo lo que soy y tengo, quiero anunciar que hoy dejo mi cargo como entrenador de la Selección Brasileña de Baloncesto Femenino., escribió Neto en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El seleccionador tomó la decisión de dimitir tras el despido del preparador físico del equipo, Diego Falcão, católico, por realizar publicaciones contra el aborto en las redes sociales.

En su mensaje, Neto quiso agradecer "inmensamente al CBB, específicamente al presidente Guy Peixoto y al vicepresidente Marcelo Souza", por permirle cumplir vez más el sueño de representar a mi país y confiaron en mi trabajo durante los últimos 6 años".

"Estaré eternamente agradecido a mi Comité Técnico, más específicamente a mis asistentes directos João Camargo y Virgil López y, por supuesto, al preparador físico Diego Falcão, así como a todas las personas que formaron parte de este grupo de trabajo en sus momentos más diversos sectores. Además, todo el sentimiento de gratitud hacia cada atleta que formó parte de nuestro camino y que no escatimó esfuerzos para elevar aún más el nivel del baloncesto femenino brasileño", continuó en la nota.

"Termino con una frase que siempre he utilizado en nuestra trayectoria: ‘En la vida no hay premio y no hay castigo. ¡Lo que existe es una consecuencia! ¡La siembra es gratis, pero la cosecha es obligatoria!’ ¡Que Dios los bendiga inmensamente a cada uno de ustedes! ¡Sigamos avanzando!", zanjó el ya exseleccionador brasileño.