Las diez estrellas del Eurobasket que no te puedes perder

El Eurobasket 2025 arranca mañana, 27 de agosto, con 24 selecciones en busca de la gloria continental hasta el 14 de septiembre. Entre tantas estrellas, hay diez nombres propios que sobresalen y que prometen marcar la diferencia en esta edición:

Nikola Jokic (Serbia)

Nikola Jokic llega al Eurobasket 2025 decidido a conquistar su primer oro con Serbia. Triple MVP de la NBA (2021, 2022 y 2024) y campeón de liga en 2023 con los Denver Nuggets, el pívot ya sabe lo que es brillar en la élite, pero tiene pendiente el gran título con su selección. Plata en los Juegos de Río 2016 y bronce en París 2024, disputará su segundo Eurobasket tras el decepcionante noveno puesto de 2022. Considerado el mejor ‘5’ del mundo, liderará al equipo de Svetislav Pesic, arropado por otra estrella como Bogdan Bogdanovic, con el reto de trasladar su dominio de la NBA al baloncesto FIBA.

Serbia es, para todo el mundo, el principal candidato a llevarse el Eurobasket 2025 con Jokic como lider / FIBA

Giannis Antetokounmpo (Grecia)

Giannis Antetokounmpo afronta otra reválida con Grecia, donde aún no ha logrado medalla pese a participar en varias citas internacionales. Campeón de la NBA en 2022 con los Milwaukee Bucks y doble MVP (2019 y 2020), el “Greek Freak” intentará trasladar su poderío físico al baloncesto FIBA. Bajo las órdenes de Vassilis Spanoulis y acompañado por sus hermanos Thanasis y Kostas, asumirá un rol más interior para liderar a su selección.

Giannis Antetokounmpo, en un entrenamiento con la selección griega / EFE

Luka Doncic (Eslovenia)

Luka Doncic buscará ampliar su leyenda con Eslovenia, campeona de Europa en 2017 cuando él tenía solo 18 años. Tras su sonado traspaso de los Dallas Mavericks a los Los Ángeles Lakers, donde comparte equipo con LeBron James, el base regresa como líder indiscutible. Formado en el Real Madrid, con el que ganó la Euroliga y fue MVP en 2018, Doncic sigue sin anillo NBA, pero es una de las mayores estrellas del torneo, pese a que Eslovenia no parte entre las favoritas.

Luka Doncic, con la selección de Eslovenia / X

Lauri Markkanen (Finlandia)

Lauri Markkanen llega al Eurobasket en plena explosión ofensiva. Incluso en los amistosos de preparación dejó claras sus intenciones, promediando 40,3 puntos en los tres primeros partidos de Finlandia. El alero de los Utah Jazz es uno de los anotadores más letales del torneo siendo uno de los jugadores que más puntos ha anotado en el torneo.

Lauri Markkanen, con la selección de Finlandia / X

Franz Wagner (Alemania)

Franz Wagner afronta su segundo Eurobasket consecutivo tras un inicio brillante con la selección alemana: bronce en 2022 y oro en el Mundial de 2023. El alero de los Orlando Magic llega a la cita como el 15.º máximo anotador de la NBA y el cuarto mejor entre los jugadores NBA presentes en el torneo, solo por detrás de Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Luka Doncic. En la era post-Dennis Schröder, el hermano menor de Mo Wagner aspira a consolidarse como el gran pilar de una Alemania que sueña con seguir en lo más alto.

Franz Wagner, ante Francia / AP

Dennis Schröder (Alemania)

Schröder es de esos jugadores que en la NBA se le conoce más por su larga lista de equipos que por su jugo. Sin embargo, todo cambia cuando se pone la camiseta de Alemania. Algo parecido a lo que le pasaba a Patty Miles con Australia. El alemán se transforma en un jugador total cuando representa a su país. Schröder, MVP del último Mundial de baloncesto donde Alemania se coronó como campeona del mundo, es uno de esos nombres a tener en cuenta en este Eurobasket. Su rol, complementado con la gran estrella del conjunto alemán, Franz Wagner, hacen de Alemania una de las selecciones favoritas para hacerse con el título de campeona de Europa.

Dennis Schröder, campeón del mundo con Alemania / FIBA

Kristaps Porzingis (Letonia)

El pívot de los Atlanta Hawks, un interior con capacidad para abrir la cancha, vuelve a la competición tras múltiples lesiones. Su última participación en un Eurobasket fue en 2017, y ahora quiere guiar a Letonia a cotas más altas.

Porzingis con Letonia / FIBA

Alperen Sengün (Turquía)

Alperen Sengün disputará su segundo Eurobasket consecutivo como una de las grandes promesas del baloncesto turco. Tras una excelente temporada en la NBA con los Houston Rockets (19,1 puntos y 10,3 rebotes de media) y su primera convocatoria para el All-Star, el pívot quiere liderar a Turquía y mejorar el décimo puesto de 2022. La selección otomana busca volver al podio 24 años después de su única medalla continental, lograda en 2001.

Sengun en un partido entre Letonia y Turquía / TOMS KALNINS / EFE

Nikola Vucevic (Montenegro)

Veterano y sólido, el pívot de los Bulls sigue siendo una referencia ofensiva y reboteadora. Montenegro confiará en su experiencia para dar un salto de calidad en el campeonato. El primer partido de los montenegrinos será ni más ni menos que ante Alemania. Un primer partido de máxima exigencia.

Vucevic con Montenegro / ROBERT GHEMENT / EFE

Santi Aldama (España)

Santi Aldama se presenta como el gran talento de España en este Eurobasket. A sus 24 años, el jugador de los Memphis Grizzlies aporta una versatilidad única en el juego interior: puede actuar como ala-pívot con buen manejo de balón y amenaza exterior, o como un ‘5’ de gran envergadura y presencia cerca del aro. Pese no haber explotado sus qualidades aún en la selección española, Aldama se postula como un líder de un equipo que, pese no tener la mejor plantilla, jamás se le debe dar por acabada.