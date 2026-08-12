Diego Ocampo: "Xevi Pujol fue clave para mí y estoy seguro de que lo hará muy bien en el Barça"

Diego Ocampo (Ourense, 1976) lleva más de media vida vinculado al baloncesto y a los banquillos. Con tan solo 25 años, el técnico gallego arrancó su andadura como entrenador en el club de su ciudad al lado de otro 'coach' mítico del baloncesto nacional como es Salva Maldonado. En Ourense, Ocampo inició una trayectoria que le ha llevado por plazas como Girona, Sevilla, Murcia o Zaragoza, además de dirigir a diferentes selecciones españolas de formación, así como a la absoluta de la República Checa. Ya queda algo lejano, pero ese interés por el baloncesto formativo le llevó a ser técnico del filial del Barça entre 2018 y 2020.

Ahora, a pocos días de comenzar su tercera temporada al frente del Kids&Us Manresa en la que está siendo su segunda etapa en la capital del Bages, Ocampo atiende a 'SPORT' para repasar en una profunda entrevista los objetivos con los que arranca al frente del conjunto manresano y algunos nombres presentes en la actualidad azulgrana. Es el caso de un Agustin Ubal al que reclutó en su etapa en la cantera del Barça, y un Xevi Pujol con el que primero compartió banquillo en 2018 en el play-off de ascenso en la ACB, mientras que en 2024, ya con el manresano en los despachos, se apostó por la vuelta de Ocampo al Nou Congost.

Todo ello compartiendo interesantes reflexiones sobre asuntos como el éxodo de jugadores a la NCAA, la influencia del estilo NBA en el baloncesto europeo y el cambio de relación con los jugadores en el vestuario.

¿Cómo te trata la vida y cómo va el verano?

Ha habido una primera parte muy intensa, teniendo que fichar a 10 jugadores, pero pienso que Biel Colominas (director deportivo) había hecho un gran trabajo preparándose en el mercado para las diferentes situaciones que podrían venir. Eso hace que ahora mismo estemos con el equipo cerrado, con 13 jugadores con ficha ACB, pero también contamos con 5 jugadores sub-22 que van a estar en la dinámica y que vamos a aprovechar en los 30 partidos que tenemos en los tres primeros meses.

Diego Ocampo, entrenador del Kids&Us Manresa / ACB Photo - Joaquim Alberch

¿Cuál es la relación con el baloncesto estos meses?

Todo el día. Más intenso cuanto más jugadores tienes que fichar y menos intenso según va cerrando el equipo. Es muy importante acertar en muchas posiciones en el equipo, aunque luego en la temporada intentamos que todos los jugadores se encajen. Pero hay veces que los jugadores no se adaptan, básicamente porque yo soy el responsable y no soy capaz, entonces hay que buscar un acuerdo. Pero el Kids&Us Manresa, con el presupuesto que tiene, debe acertar plenamente en verano en la mayoría de las posiciones para tener una temporada en la que seamos fieles a nuestra identidad, ganar y seguir en la ACB.

Así se fraguan los fichajes en el Nou Congost

¿Qué comunicación hay tanto con el club como con los nuevos fichajes durante estas semanas?

Biel (Colominas) juega un papel muy importante en la parte anterior, quizás con el agente, a veces como el jugador, y después hay que mirar si está dentro de nuestros medios económicos. Él trabaja con nuestro gerente Carles Sixto y vamos viendo cómo encajan y cómo va repartiendo esa partida económica. Cuando ya se ve que todo puede encajar, hay una entrevista muy importante en la que hablamos con el jugador. Se le explica una o dos veces lo que se necesita, porque aquí trabajamos de una manera determinada y hay unos aspectos que son innegociables, tanto a la hora de entrenar como a la hora de jugar. Es muy importante que el jugador lo tenga claro y mi responsabilidad es explicárselo bien.

A los fichajes se les explica una o dos veces lo que se necesita de ellos, porque aquí trabajamos de una manera determinada y hay unos aspectos que son innegociables, tanto a la hora de entrenar como a la hora de jugar. Es muy importante que el jugador lo tenga claro y mi responsabilidad es explicárselo bien. Diego Ocampo — Entrenador del Kids&Us Manresa

¿El desgaste de la temporada hace que las vacaciones se queden cortas o ya tienes ganas de volver a la acción?

El verano es un poco más tranquilo y te va generando ganas, pero básicamente es muy importante irte dosificando durante la temporada y el verano. A veces hago la selección, selecciones de formación en la selección española, estas dos últimas temporadas con la selección checa y este verano he dedicado un poco a la formación en diferentes campus, pero básicamente para yo obligarme a mejorar. Con una serie de días te vas oxigenando, descansando, pero eso es más que en el corto plazo, porque el cuerpo con la tensión siempre aguanta. Yo creo que si te dosificas bien y sabes descansar, te beneficia a 10 años vista. Es cuando el estrés se te pueda acumular y puedes tener problemas.

¿Con qué objetivos iniciales empezáis la temporada en el Kids&Us Manresa?

Tenemos 10 jugadores nuevos y el 12 de agosto ya tienen que dormir en Manresa. Los primeros días dedicarlos a hacer muchas pruebas y muchos test para saber cómo tenemos que empezar a entrenar la semana siguiente. Todo esto va enfocado a ganar 12 partidos en la Liga ACB y que la Eurocup nos ayude a ser muy competitivos. Tenemos que adaptar a estos jugadores nuevos. Hugo Benitez, Ferran Bassas y Pierre Oriola tienen que ayudar mucho a la hora de llegar ellos en forma, pero también ayudar a adaptar a estos jugadores nuevos. Y los nuevos con capacidad y flexibilidad para jugar como queremos jugar.

Diego Ocampo, junto a Ferran Bassas la pasada temporada / ACB Photo - Joaquim Alberch

¿Cuál es ese juego?

Ir al rebote de ataque siempre que podamos, correr siempre que hay una opción, jugar pocos minutos y mucha calidad. Va a haber sustituciones, cambios y es algo normal. Pero ese 'algo normal' no va a ser solo un partido, sino que queremos usar 13, 14, 15 jugadores a lo largo de estos tres primeros meses, porque sabemos que la demanda de los partidos es muy alta.

El presunto interés de Valencia Basket en Ocampo

¿Cómo viviste los rumores que te situaban dirigiendo al Valencia Basket tras la salida de Pedro Martínez al Real Madrid?

El verano es así y son situaciones que suceden, pero no me gusta comentar públicamente situaciones que son privadas. Estoy muy contento en el Kids&Us Manresa y mi cabeza siempre ha estado aquí, porque me motiva lo que estamos construyendo y estoy encantado con los jugadores que tenemos. Eso pasa y mejor que pase como entrenador, que hablen de ti. Pero creo que de uno mismo y de esas situaciones privadas se deben quedar en el ámbito privado.

El curso pasado empezó con la conquista de la Lliga Catalana, vuelve a ser un objetivo ambicioso para el club...

El objetivo es llegar jugando bien, tampoco hay que llegar en un momento de forma muy bueno. Nos tiene que servir para llegar al debut ACB muy bien. Nosotros siempre queremos competir al máximo, pero claro, ahí tenemos unas prioridades en esos momentos de la pretemporada. Una vez llega la Lliga Catalana cambian un poco, porque sabemos lo importante que es para el club y para nuestros aficionados. Tenemos que llegar bien, pero a la vez tenemos que competir a tope, porque ese es un hábito que nosotros queremos construir en el equipo.

El Kids&Us Manresa defiende título en la Lliga Catalana / FCBQ

¿Qué enseñanzas os dejó el debut en la Eurocup de la pasada campaña?

La exigencia y el nivel de los equipos es muy alto. Este año, en vez de ser dos grupos de diez, son cuatro grupos de ocho, pero no altera nada lo que sucede entre el 30 de septiembre y el 10 o 15 de enero, porque hay 30 partidos entre las dos competiciones. Eso es un buen aprendizaje, en el sentido de que nosotros intentamos rotar dentro del partido para que los jugadores estén frescos, pero ahora mismo lo que queremos aplicar es una rotación mayor a esos 30 partidos. Estar en la convocatoria o no es algo normal, porque lo que queremos es llegar frescos a todos y competir en todos los partidos.

Vuelve a ser un verano con muchos cambios en la plantilla. ¿Cómo se convive con esto?

El Kids&Us Manresa tiene que ser un club sostenible económica y deportivamente. Por un lado el aspecto deportivo y para sostenerlo deportivamente, los objetivos son 12 victorias para estar en la serie. Y eso es algo que tenemos que tener en la cabeza siempre. Una vez sucede eso, conseguir la estabilidad y una sostenibilidad económica. Lo que no vale de nada es tirar la casa por la ventana dos temporadas y luego tener un problema económico. Estamos intentando encontrar una identidad que por un lado te permite estar en la serie, pero por otro lado económicamente te permite ser sostenible. ¿Cómo? Pues invirtiendo en jugadores que una vez ganas se desarrollan y puedes tener un beneficio económico. Y eso es una rueda. Cuando salen dos o tres, entran dos o tres. Hay que invertir en jugadores veteranos que nos ayudan y jóvenes o intermedios que les ayudamos a desarrollarse y luego se van. Y eso significa entender que a veces el director deportivo, un preparador físico, un entrenador ayudante o un jugador muy importante que está en desarrollo se va.

Agus Ubal y Xevi Pujol, dos personas importantes para Ocampo

Uno de los que se ha marchado es Agus Ubal que ha fichado por el Barça. ¿Cómo le viste esta última temporada y cómo imaginas que le puede ir?

Lo primero que debo decir es que ha tenido mucha ambición, ha sido muy disciplinado y ha trabajado mucho. Creo que es la línea que él debe marcarse, de seguir trabajando así, porque esto le ha dado un salto cualitativo, por ejemplo en el tiro de tres puntos y debe seguir mejorando, porque tiene puntería. Pero claro, en el tiro hay que practicar para ser muy sólido y según va subiendo de nivel, más sólido debe ser. A nivel técnico, táctico, es un jugador que tiene talento, puede estar en dos posiciones, que puede defender incluso tres o cuatro posiciones, pero lo que destacaría de él es el talento. Es muy competitivo, no se arruga y siempre da la cara. Creo que se dio cuenta la temporada pasada de quién es él. Desde el trabajo se dio cuenta del talento que tiene y lo competitivo que es y creo que eso es lo que va a hacer en el Barça, sabiendo que en un club así hay que tener un poco de paciencia. La exigencia es muy grande, pero uno consigo mismo debe tener paciencia para seguir en esta línea que he comentado.

"Creo que se dio cuenta la temporada pasada de quién es él. Desde el trabajo se dio cuenta del talento y lo competitivo que es y creo que eso es lo que va a hacer en el Barça" Diego Ocampo — Entrenador del Kids&Us Manresa

Agus Ubal charlando con Diego Ocampo durante un partido del Baxi Manresa / ACB Photo - Joaquim Alberch

También en clave Barça, se oficializó la llegada de Xevi Pujol como nuevo director deportivo. Estamos hablando de una incorporación de muchísimo nivel...

Para mí fue una persona clave. Primero, cuando fui a Manresa para el play-off de ascenso a la ACB, él era ayudante y tanto él como Marc Estany me ayudaron muchísimo porque en tres días ya preparamos un partido de play-off. Hace dos temporadas, él pensó en mí para sustituir a Pedro Martínez y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio y la confianza que me dio al ficharme, pero durante la temporada. Entiende muy bien al entrenador y creo que es una persona que hace buenos a los que tiene al lado. Y estoy muy agradecido por estas cosas y en esa línea espero que le vaya muy bien en el Barcelona. Han hecho muchos cambios, pero estoy seguro que lo que él haga lo hará muy bien.

¿Has podido seguir desde la distancia el verano de los azulgranas?

Por un lado siempre hay que respetar desde fuera lo que sucede dentro. Los que están dentro saben realmente lo que sucede, han tomado una serie de decisiones, en este caso una serie de cambios y de movimientos, que estoy seguro que los que están dentro tienen sus razones. Ha llegado Aleksander Sekulic y su cuerpo técnico, Xevi (Pujol), jugadores que tienen un nivel muy alto. Ahora la dificultad está en hacer un equipo en un tiempo récord porque ya en un mes y pico estás compitiendo. Pero creo que con el nivel que tienen, lo harán.

El 'problema' con la NCAA y la fuga de talento

Estuviste dirigiendo el filial azulgrana. Uno de los temas que se habla es el de cómo se puede evitar ese expolio a las canteras europeas por parte de la NCAA. ¿Existe alguna solución?

Primero tiene que haber una regulación contractual que es definir qué es un jugador profesional y quién no. La NCAA no es una liga amateur, es una liga, evidentemente, de jugadores que son aquí profesionales, aunque estudien, pero que vienen de ligas profesionales. Ya se está tardando mucho que haya una regulación contractual para saber claramente que para mí deberían ir jugadores que no son profesionales. Y después, yo creo que la formación en España y en Europa sigue siendo muy buena y creo que se necesita tiempo para poder comparar. Es decir, la formación de los jugadores que están en España, que se han quedado, o han ido y vuelto rápido, con los que hagan ahí el ciclo. Entonces, antes de juzgar, creo que se necesita un tiempo para ver el desarrollo de los jugadores como es, para ver qué puede ser mejor dependiendo del perfil del jugador. Pero ahora bien, esto igual le importa en el mundo solo a mí, que es donde se desarrolle mejor el jugador. Como la diferencia económica es tan grande, ahora mismo no se puede competir para ver en qué lugar va a ser mejor tu desarrollo si hay esa diferencia tan grande y sumas las cantidades a 3 o 4 años.

Diego Ocampo lleva media vida en los banquillos de baloncesto / ACB Photo - David Grau

Son más de 20 años entrenando… ¿Cómo ha evolucionado la relación con el jugador? ¿Es muy distinta?

La sociedad ha cambiado, hay otros sistemas de comunicación, de relación, y en los últimos años te diría que mucho. Hay una problemática no solo en el baloncesto, sino en la educación que es el uso de las pantallas y lo que afecta y afectará a las personas. Esto hace que el entrenador tenga que compensar estas cosas, trabajando de una manera diferente a la que se trabajaba anteriormente. Y luego al entrenador nos pasa una cosa, yo empecé con 25 años como ayudante de Salva Maldonado en el Ourense y casi todos los jugadores eran mayores que yo. Luego, a Marc Gasol o a Satoransky les llevaba 10 años y me era más fácil conectar con ellos. Pero claro, cuando ahora entreno a Gerard Fernández que tiene 18 años y yo tengo 50, pues hay 30 años de diferencia, con lo cual me es más difícil conectar con ellos. Tienes que desarrollar habilidades para poder llegar a ellos. Al final el objetivo del entrenador es conectar, crear un vínculo con el jugador y con el equipo para que hagan las cosas en la línea que tú propones.

El objetivo del entrenador es conectar, crear un vínculo con el jugador y con el equipo para que hagan las cosas en la línea que tú propones Diego Ocampo — Entrenador del Kids&Us Manresa

A nivel táctico, ¿hay cada vez más influencia del basket NBA, con muchos triples, ritmo alto y posesiones cortas?

Sí, porque se generan tendencias y está justificado matemáticamente. Al incrementar el número de posesiones, el uso de tiro de tres puntos, el porcentaje de rebote ofensivo que puedes usar, eso aumenta las probabilidades de victoria. No quiere decir que todo el baloncesto sea así, pero cada vez hay más equipos que hacen estos estudios y que intentan crear un modelo de juego y reclutar jugadores que entren en ese modelo de juego porque hay más estudios que demuestran que ese modelo es muy eficiente. Pero, ojo, que también con mucho talento se pueden usar otros modelos. Un modelo que para mí es alucinante es el del Tenerife porque juegan con otro número de posesiones en otro estilo donde los jugadores encajan muy bien. La clave está en el jugador y cómo te adaptas al talento que tiene un jugador que es al final el que juega y cómo desarrollas ese talento.

Tan solo tienes 50 años, pero ya atesoras una importante trayectoria como entrenador. ¿Te sigues viendo muchos años más en los banquillos?

No miro al medio-largo plazo, me centro básicamente ahora en descansar y después del primer día de pretemporada. Eso y hacer un trabajo bastante grande de estar centrado siempre en el presente y no mirar ni al futuro ni si ganamos o perdemos y estar enfocado mucho en lo que el equipo necesita de mí. Y estoy encantado del sitio en el que estoy e intento disfrutarlo al máximo. No veo otro futuro ahora mismo que no sea empezar con el Kids&Us Manresa el primer día y así voy. Donde llegue pues ya veremos porque luego está el cuidado de la salud, cómo el entrenador se va adaptando al nuevo juego que va evolucionando son cosas que ya veremos qué pasa. Prefiero no hacerme planes y centrarme en dar mi máximo, mejorar lo máximo que pueda para ser el mejor entrenador posible hoy.