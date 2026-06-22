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BALONCESTO

¿Qué dicen los precedentes del 2-1 en un Playoff Final?

Históricamente, el 2-1 ha sido señal de éxito: en 11 de los 12 precedentes que se han dado hasta ahora (91,7%), el equipo que tenía el factor cancha a favor ha levantado el trofeo

Badio, en una acción defensiva ante Kevin Punter

Badio, en una acción defensiva ante Kevin Punter / VALENTI ENRICH

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Ramon Palomar

Ramon Palomar

La victoria del Valencia Basket en el Palau en el tercer encuentro de la final (80-88) deja al cuadro 'taronja' con todo a favor para sumar su segundo título de Liga Ebdesa de su historia.

Y es que precisamente la historia dice que, tras un 2-1 en el Playoff Final, el equipo que inició la serie con el factor cancha a favor tiene un 91,7% de opciones de acabar proclamándose campeón.

Ya son 12 las oportunidades en las que se ha llegado al cuarto partido en una final de la Liga Endesa tras un 2-1 en el marcador, acabando la eliminatoria en 11 de ellas con triunfo del equipo con ventaja de campo. De esos doce casos previos, cinco concluyeron con 3-1 (41,7%), seis con 3-2 (50%) y sólo uno con 2-3 (8,3%).

Los azulgrana tratarán de dar la vuelta a la final, aunque lo tienen todo en contra

Los azulgrana tratarán de dar la vuelta a la final, aunque lo tienen todo en contra / VALENTI ENRICH

Un solo 2-3 en la historia

Ese único precedente de remontada fue protagonizado por el Real Madrid. En aquella oportunidad, en la temporada 2004-05, el equipo blanco tenía la ventaja de campo en contra y fue capaz de dar la vuelta a un 2-1 adverso para imponerse por 2-3 al entonces TAU Cerámica en aquella final que concluyó con el triple ganador de Alberto Herreros.

El último 2-1 en la historia del Playoff Final de la Liga Endesa data de la temporada 2018-19, con Real Madrid y Barça como protagonistas.

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Tras comenzar la serie con dos triunfos del equipo blanco en el WiZink Center, el conjunto azulgrana se impuso en el primer duelo disputado en el Palau, sentenciando el Real Madrid en el cuarto.

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