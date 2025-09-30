EL DÍA sortea 5 entradas dobles para el debut del La Laguna Tenerife en Liga Endesa
El encuentro será el próximo 4 de octubre y se jugará contra el Baxi Manresa en el pabellón Santiago Martín
Monica Ramos
EL DÍA quiere llevar a sus lectores a vivir en directo la emoción del baloncesto con un sorteo especial. Se pondrán en juego 5 entradas dobles para el primer partido de la temporada del La Laguna Tenerife, que se disputará este domingo 4 de octubre a las 19:00 horas en el pabellón Santiago Martín frente al Baxi Manresa.
Este encuentro marcará el inicio de la nueva campaña en la Liga Endesa 2025/2026, una cita que los aficionados no querrán perderse. Con esta iniciativa, EL DÍA busca acercar aún más a la afición al equipo aurinegro y animar a todos a respaldar a los jugadores en su estreno de la temporada.
📅 Detalles del partido:
- Fecha: Sábado, 4 de octubre
- Hora: 19:00 h
- Ubicación: Pabellón Santiago Martín
¿Cómo participar?
- Estar registrado como lector en EL DÍA: Si aún no eres usuario, ¡es muy fácil! Regístrate gratis en pocos minutos y accede a exclusivos beneficios.
- Completa el formulario: Una vez registrado, solo necesitas rellenar el formulario con tus datos. ¡Así de fácil!
- ¡Y listo! Solo queda esperar el sorteo. ¡Puedes ser uno de los afortunados que vivirá esta gran cita deportiva en primera fila!
🏀 ¿Por qué no te lo puedes perder?
Porque te espera una experiencia que recordarás siempre:
- Una afición vibrante
- Emoción a flor de piel
- Un estadio lleno de energía
- Y, por supuesto, ¡baloncesto del más alto nivel!
Todo en el emblemático Pabellón Santiago Martín, casa de grandes momentos deportivos.
Fecha del sorteo y anuncio de ganadores
El sorteo se realizará al mediodía del viernes 3 de octubre, y ese mismo día lo comunicaremos a los ganadores.
Verifica que tus datos de contacto estén al día en tu perfil para poder avisarte en caso de ser uno de los ganadores. Puedes actualizar tu información rápidamente desde la sección 'Mi cuenta' en tu perfil o registrarte sin costo en eldia.es. ¡Serán solo unos minutos!
¡No dejes pasar esta ocasión! Participa, apoya al La Laguna Tenerife y vive la emoción del baloncesto en vivo con EL DÍA, el periódico de referencia en Santa Cruz de Tenerife.
¡Mucha suerte a todos! 🏆
Vía: El Día - La Opinión de Tenerife
