Un día de locura para Sergio de Larrea: elegido por Dallas y ¿campeón de Liga Endesa con Valencia Basket?

Sergio de Larrea puede vivir las 24 horas más locas de su carrera. Y quizás de su vida. El español fue elegido esta madrugada en la posición número 25 del Draft, por los New York Knicks, que lo traspasaron poco después a Dallas. El jugador de Valencia Basket ya tiene equipo en el que iniciar su carrera en Estados Unidos, mientras sueña con levantar este miércoles el título de Liga Endesa.

A diferencia de Aday Mara, el base de Valencia no estuvo presente en el evento del Draft, celebrado en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Y es que Larry está en Barcelona, centrado en el partido de este miércoles que puede darle el título de liga al conjunto de Pedro Martínez. Si son capaces de asaltar el Palau Blaugrana de nuevo, serán campeones.

De Larrea, elegido en el Draft de la NBA, acaba en Dallas tras pasar por Lakers y Knicks / SD

Por tanto, su traspaso a Dallas Mavericks y el título de Liga Endesa pueden suceder en 24 horas. Un día de locura para el joven talento español, que ha ido creciendo a medida que ha avanzado la temporada. Aunque sonó como posible fichaje del Real Madrid después de la Copa, de Larrea podría disputar este miércoles el último partido en España antes de emprender un viaje a Estados Unidos.

Larry se iniciará en la NBA del mismo modo que Luka Doncic. El esloveno aterrizó en Dallas y se convirtió en una leyenda de la franquicia, después de estar casi ocho temporadas en Texas. Allí compartirá vestuario con Cooper Flagg, uno de los jóvenes más prometedores de la competición. Sin duda, los Mavericks están creando un proyecto plagado de futuras estrellas.

Cooper Flagg, compañero de Sergio de Larrea en los Dallas Mavericks / David Becker

Cerca estuvo de acabar en Los Ángeles Lakers, que finalmente se hicieron con la posición número 24 y eligieron a Cameron Carr. El español percibirá un salario estimado en 15,31 millones de dólares en sus cuatro primeros años, cobrando 2,98 millones en el primero y 3,13 en el segundo. Evidentemente, un sueldo mayor que el que ahora mismo gana en Valencia Basket.

Un Eurobasket a sus espaldas

A sus 20 años, de Larrea ya goza de una increíble experiencia en el baloncesto continental. Ha disputado una gran cantidad de partidos en Euroliga y ha sido decisivo en varios partidos de Liga Endesa. Además, tuvo la oportunidad de liderar a la selección española en el pasado Eurobasket, donde tanto él como Mario Saint-Supéry fueron los bases elegidos por Sergio Scariolo.

Valencia Basket tiene una gran oportunidad de cerrar una temporada histórica. El conjunto 'taronja' empezó las Finales de Liga Endesa con derrota y cediendo el factor pista, tras una gran victoria del Barça en el Roig Arena. Sin embargo, dos grandes partidos de los de Pedro Martínez han dado la vuelta a la situación y un triunfo más cerraría la eliminatoria.