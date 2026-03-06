El día que Lebron James superó a Michael Jordan

El 6 de marzo de 2019 no fue una noche cualquiera en la NBA. Lebron James llegó al partido ante los Denver Nuggets necesitando 13 puntos para igualar a Michael Jordan en la lista histórica de anotación y acabó firmando un momento que fue mucho más allá de una simple estadística. En el segundo cuarto, una penetración a canasta con tiro libre adicional le permitió alcanzar los 32.293 puntos, uno más que los 32.292 con los que Jordan cerró su carrera en temporada regular. Lebron terminó aquella noche con 31 puntos, aunque los Lakers cayeron por 115-99.

Aquel adelantamiento tuvo un peso especial porque no se trataba solo de escalar un puesto en una clasificación. Lebron no superó a cualquier leyenda, superó al jugador que durante décadas ha sido el gran símbolo de la excelencia competitiva en la NBA. Jordan había convertido la grandeza en una referencia casi inalcanzable. Rebasarlo en puntos no borró su legado, pero sí colocó a Lebron en un lugar todavía más alto dentro de la conversación histórica. Un récord que posteriormente Lebron acabó pulverizando al sueprar la histórica marca de Kareem Abdul-Jabbar para consagrarse como el jugador con más puntos de la historia de la NBA.

El eterno debate

También por eso aquel 6 de marzo tuvo una carga simbólica tan fuerte. No fue solo una noche importante para Lebron, fue una fecha que obligó a revisar la historia reciente de la NBA. Cada generación intenta ordenar a sus mitos y decidir quién ocupa el primer escalón, pero muy pocas veces aparece un hecho capaz de alterar de verdad esa discusión. Superar a Jordan en puntos fue uno de ellos.

La comparación entre ambos, además, trasciende lo puramente deportivo. Jordan fue el gran icono global de la NBA, el jugador que convirtió la liga en un fenómeno mundial y que elevó el baloncesto a una dimensión cultural inédita. Lebron ha representado al jugador total de la era moderna, decisivo dentro de la pista, influyente fuera de ella y protagonista en una competición marcada por la exposición constante, las redes y el debate permanente. Compararlos es hablar de baloncesto, pero también de dos épocas diferentes y de dos formas distintas de ejercer el liderazgo.

Histórica actuación de LeBron James / Mark J. Terrill

En el fondo, aquel 6 de marzo volvió a poner sobre la mesa una idea que acompaña desde hace años a la liga. La grandeza no se mide de una sola manera. Jordan encarna la perfección competitiva, el dominio en los momentos decisivos y una leyenda construida a base de títulos e impacto. Lebron representa otra forma de excelencia, la longevidad, la regularidad y la capacidad de sostener un nivel extraordinario durante más de dos décadas. Y esa diferencia se entiende todavía mejor con la perspectiva del tiempo. Siete años después de superar a Jordan, Lebron ya acumula 43.127 puntos, una cifra que amplía aún más la dimensión de su recorrido.

Noticias relacionadas

Por eso, aquel adelantamiento no cerró ninguna discusión. Más bien hizo lo contrario. Volvió a encender el debate sobre quién merece ser considerado el mejor de todos los tiempos. Los récords ayudan a ordenar la memoria, pero no siempre bastan para dictar sentencia. Lebron superó aquella noche a Jordan y añadió un argumento poderoso a su favor, aunque la pregunta de fondo sigue abierta.