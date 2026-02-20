El dia que Kobe Bryant conoció a Leo Messi en el Barça: “Ronaldinho me dijo que no, tenía solamente 17 años”

Kobe Bryant ya había ganado anillos, había visto de cerca a los mejores del baloncesto y sabía lo que implica la palabra “leyenda”. Pero una tarde, cuando el FC Barcelona estaba de gira por Estados Unidos, se llevó una frase que con los años pasó de predicción a realidad.

De hecho, lo de Bryant con el fútbol no era una simpatía puntual. Venía de lejos: de su infancia en Italia y de una relación emocional con el juego que él mismo resumió con claridad. En una pieza publicada por FIFA, Kobe lo dijo así: “El fútbol es más como una religión. Por eso, crecer en Italia me dio una experiencia de primera mano del intenso amor de los aficionados.”

Ese vínculo también se notaba en sus equipos. Años después, ya retirado, lo explicó con humor en una entrevista con ESPN: “Sigo queriendo al AC Milan… y al FC Barcelona. Si me cortaras el brazo verías sangre azul y grana y roja y negra”, dejando claro que su corazón estaba repartido entre el Barça y el Milan.

Kobe Bryant se mostró siempre como fiel seguidor de blaugrana / FCB

El día que Kobe conoció a Leo

En 2006, el Barça realizaba la pretemporada en Estados Unidos. En una parada en Los Ángeles, algunos jugadores de los Lakers se acercaron para ver el entrenamiento del equipo azulgrana. Uno de ellos fue Kobe. Su fuerte vínculo con el fútbol y su afinidad por el Barça lo llevaron a entablar una gran relación con algunos jugadores, especialmente con Ronaldinho.

El crack brasileño despertaba admiración allí por donde pasaba, y en Estados Unidos no fue la excepción. Sin embargo, aquel día Ronaldinho quiso poner el foco en un chico que apenas comenzaba su carrera en la élite: Leo Messi.

Kobe y Ronaldinho, en Los Ángeles / FC Barcelona

“Te digo, esto fue hace mucho tiempo. El Barcelona vino a Los Ángeles y Ronaldinho —que era amigo mío— estaba allí conmigo hablando. Entonces me dice: ‘Kobe, ven, te voy a presentar al que va a ser el mejor jugador de todos los tiempos’”, recordó Bryant. Kobe reaccionó por pura lógica del momento: “¿Qué? Pero si tú eres el mejor”. Y Ronaldinho, sin darle más vueltas, insistió: “No, no… este va a ser mejor.” El “este” era Lionel Messi: “Tenía solo 17 años… era un chico, pequeñito.”

Años más tarde, el tiempo le terminó dando la razón a Ronnie. Además, Kobe no dudó en compararse con Messi y señalar sus puntos en común: “Somos iguales. Por cómo pensamos, por nuestra obsesión. Para él es fútbol y para mí, el baloncesto… en el amor que sentimos por nuestro deporte somos iguales. Y en el talento también.”