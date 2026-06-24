El día más importante de Juan Roig: "Que el baloncesto sea un motivo de orgullo para nuestra afición y para toda la sociedad"

Tienen la pelota en su tejado. Si Valencia Basket gana el cuarto partido de la final esta noche en el Palau Blaugrana, el conjunto taronja levantará su segunda Liga Endesa. El 'otro' proyecto de la vida de Juan Roig sigue al alza, sumando reputación en todo el país y en Europa, y ganar la competición doméstica sería un hito importante en una temporada muy especial en Valencia.

La campaña 2025-26 del Valencia Basket ha estado marcada por el estreno de su nueva casa, el Roig Arena. Sin duda, un paso muy importante como club para posicionarse como referente del baloncesto europeo en cuanto a infraestructuras. No obstante, para ellos esto va mucho más allá de resultados.

En su momento, Roig ya dejó claras sus intenciones con el proyecto baloncestístico. "Crear las condiciones para que el baloncesto sea un motivo de orgullo para nuestra afición y para toda la sociedad, siendo un ejemplo de los valores de la cultura del esfuerzo", dijo el máximo mandatario.

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Ambición ilimitada

El mecenas Juan Roig nunca ha escondido su ambición por llevar el Valencia a ser un referente en el baloncesto esspañol y europeo. "Ser reconocidos como uno de los mejores clubes de baloncesto de Europa, con mayor solidez deportiva, económica, y que la gente quiera que exista en Valencia", pronunció Juan Roig sobre un proyecto que se ha puesto a la altura de Barça y Madrid y que no para de romper barreras en Euroliga. Sin ir más lejos, estuvo en la Final Four de este año y cerca se quedó de disputar la gran final.