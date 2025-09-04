Devontae Cacok, sin miedo a jugar contra pívots que le sacan veinte centímetros

El UCAM Murcia CB ha apostado por un ‘cinco’ atípico, Devontae Cacok, un pívot con poco más de dos metros. Sin embargo, si por algo destaca este estadounidense con pasaporte jamaicano es por su capacidad reboteadora e intensidad defensiva. Su estilo recuerda a los ‘center’ de la década de los noventa, como Clarence Kea, quien aún tiene el récord de rebotes en un partido de ACB vistiendo la elástica del club murciano con 29 capturas, 11 de ellas en ataque.

Con sus 2,01 metros de estatura desembarca en la liga española con el UCAM Cacok, quien fue campeón de la NBA con los Lakers en la temporada del coronavirus. Al jugador de Chicago, que fue presentado ayer en ElPozo Alimentación, no le asusta tener que enfrentarse a ‘gigantes’ como Eddy Tavares, que le saca 20 centímetros, Ante Tomic (2,18), Giorgi Shermadini (2,16) o Artem Pustovyi (2,18), rivales que se va a encontrar esta campaña: «La verdad es que ya tuve la oportunidad, sobre todo en Estados Unidos, de entrenar y jugar contra jugadores muy altos como JaVale McGee (2,13) o Dwight Howard (2,08). Estoy acostumbrado a tener que entrenar y jugar contra ese tipo de jugadores, y no voy a cambiar mi estilo por ello», explicó el jugador, quien añadió «juego siempre con energía, sin importar quien esté enfrente de mí. Voy a jugar duro cada partido y entrenamiento».

El estadounidense desveló también qué le ha pedido el entrenador, Sito Alonso: «Quiere que sea un líder y brinde mucha energía cada día, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos también», para después añadir sobre su estado físico después de haber sufrido una importante lesión hace dos temporadas que «me encuentro bien. He estado trabajando muchas horas cada día, mejorando mi cuerpo y mi mente. Después de las lesiones que sufrí es importante trabajar mucho no solo la parte física, sino también la mental, y estoy intentando mejorar todos esos aspectos para luego estar bien a la hora de jugar», concluyó.