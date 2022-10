Todos los detalles de la oferta del Madrid a Campazzo

El base lleva tres meses esperando una oferta de la NBA Los blancos le ofrecen reactivar su anterior contrato, pero el argentino se niega

Facundo Campazzo aún mantiene la esperanza de afianzar su continuidad en la NBA pese a llevar tres meses esperando una oferta que no llega. La prioridad del argentino es decidir su futuro, aunque esto conlleve dejar atrás su sueño de triunfar Estados Unidos. La opción de volver al Real Madrid parecía más que descartada, pero se ha convertido en una alternativa real para el jugador.

Los de la capital le propondrían reactivar su anterior contrato, que quedó inhabilitado el pasado diciembre de 2020, fecha en la que puso rumbo a Denver mediante la rescisión de su contrato (de 6 millones de euros), del que todavía tiene que apoquinar más dos millones de euros.

Sin embargo, los representantes del base lo catalogan de insuficiente y, además, se abstendrían a abonar esos dos millones de la cláusula inicial. El salario en cuestión sería de, aproximadamente, tres millones de euros brutos, que lo convertirían en el segundo jugador mejor pagado de la plantilla, por detrás de Tavares. De todas maneras, 'el Facu' aspira poder seguir persiguiendo su sueño estadounidense, y ya lo ha demostrado confiando, aunque con cierto riesgo, la llegada de una nueva oferta.

“Todo lo que estaba en mi mano, ya está hecho. Si tengo que volver a Europa no sería doloroso en absoluto. No he cerrado ninguna puerta. Sería naif por mi parte obsesionarme con seguir en la NBA. Quizá no haya ninguna oferta. El Real Madrid siempre ha sido mi segunda casa, pero tengo que esperar", afirmó el argentino el pasado mes de junio.

Sin duda alguna, Campazzo sigue contando con la posibilidad de seguir en la NBA, la de volver a al que fue su segundo hogar o la de marcharse a algún grande europeo.