El deseo de Laso en el Bayern... ¡fichar a Mirotic!

El ya técnico de los bávaros reconoció que con la ficha de Mirotic ese sueño es "un imposible" Sobre la salida del Barcelona de su ex jugador, indicó: "Vista desde fuera es bastante sencilla"

Pablo Laso, entrenador del Bayern de Múnich de baloncesto, reconoció que "le gustaría" entrenar en su club al jugador montenegrino Nikola Mirotic, al que ya tuvo en el Real Madrid y que se da por hecho que abandonará el Barça, aunque reconoce que con su salario actual "no podría ficharle".

"Me gustaría entrenarle en el Bayern porque es muy bueno. Me parece un jugadorazo y ha estado a un nivel magnífico. Pero con lo que gana en el Barça no podría ficharle", indicó a preguntas de la prensa durante la presentación en Madrid de su libro "Ganar para contarlo".

Sobre la salida del Barcelona de su ex jugador, indicó: "Vista desde fuera es bastante sencilla. No me parece el 'timing' adecuado decirle a un jugador que no va a seguir justo antes de la final de liga, más después de haberle vendido el Barcelona como el capitán de la nave. Niko ha demostrado una gran profesionalidad con la manera en la que se ha comportado en el playoff final. Cuando fichó por el Barça no sentí nada, simplemente que hacían un gran fichaje".

Al hilo de la posible llegada de refuerzos, analizó la opción de incorporar jugadores del actual Real Madrid: "Todos me parecen jugadorazos. Lo normal es que piense en ellos, otra cosa es que vaya a fichar alguno. Ahora mismo ni me lo planteo. El Madrid ha tenido una plantilla fantástica y cualquiera es susceptible de que piense en ellos".

Otro nombre que se ha vinculado a su equipo es el del argentino Leandro Bolmaro, del Lenovo Tenerife: "Es muy buen jugador. Pertenecía al Barcelona, se fue a la NBA, no le fue tan bien. Volvió y le ha ido bien en Tenerife. Ojalá pudiera ficharle. A él, a Williams-Goss, a Abalde... a todos. Pero no creo que fiche a todos".

Sobre el presupuesto con el que contará, declaró: "El Bayern tiene unas limitaciones económicas como cualquier otro club. Lo que te da los campeonatos no es el dinero. Es más fácil, pero no soy de los que cree que el deporte solo es dinero. Aspiro a que la gente valore y respete al equipo, lleve el nombre del club por toda Europa al nivel que se merece. Hablo de una entidad reconocida a nivel mundial y el baloncesto es una parte importante".

"Para mí todos son retos especiales. Me identifico mucho con los objetivos de los clubes a los que voy. Es muy importante ganar, pero hay otras muchas cosas que debe valorar un entrenador para poder conseguir que el equipo sea reconocible y reconocido. En el Bayern hay una buena oportunidad para seguir creciendo como club, tenemos retos importantes por delante como es la Euroliga, la liga y la Copa. Aspiramos a ser muy competitivos y a intentar ganar todo lo que podamos", expresó acerca de su nueva etapa.

Laso opina que el Real Madrid ha hecho "una buena temporada": "Cuando más he visto ha sido al final, y menos al principio. La temporada es buena, ganar la Supercopa y la Euroliga... es muy difícil decir que ha hecho una mala temporada. Creo que ha hecho una buena temporada".

"No me sorprendió la final de la Liga Endesa. Fueron tres partidos muy igualados y el ser campeón de Euroliga no significa que vayas a ganar el día siguiente. Ganar la Euroliga no te regala nada, has hecho mucho por ganarla pero al día siguiente vuelves a ser mortal", añadió.

En el caso de su estancia en el Real Madrid, dijo: "Para mí hay muchos momentos especiales, pero quizás el que más sea mi primer título, la primera Copa del Rey que ganamos en Barcelona. Para mí fue muy importante porque creo que era muy importante para el equipo, por eso es muy especial".

"Hacer sangre de mi final sería absurdo. Salí del Real Madrid y ahí se terminó todo, no le doy más vueltas a esa historia. Cuando me dicen que no voy a entrenar... ¿qué le voy a hacer? Nada", manifestó.

En cuanto al libro, apuntó: "En once años da para una enciclopedia. Me he dejado muchas cosas, algunas muy graciosas y otras duras. Pero digo otras que a la gente le van a molar, tengo la sensación de que quien lo lea leerá un libro divertido. Por decir alguna de las que no están, las celebraciones. Sé que alguno terminó bañándose en la Cibeles".

"El libro creo que habla de una trayectoria de once años, no me paro en días concretos, en mi salida, en mi entrada... intento que la gente vea mi trayectoria y lea sobre un tiempo en el que creo que el Real Madrid transmitió mucho a la gente y se sintió muy querido. Como entrenador e intentado seguir la historia y como Pablo Laso, contarlo", completó.