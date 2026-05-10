El desenlace más cruel anula el efecto remontada y deja al Spar Girona sin final

Punto final a una historia de superación. La de un Spar Girona al que le ha tocado lidiar de lo lindo contra todo tipo de obstáculos esta temporada y que, si no se ha plantado en la final de la Liga, ha sido por culpa de un desenlace cruel y fatídico. Ya no es solo que le haya plantado cara al Valencia, finalista junto al Casademont Zaragoza, sino que ha sido capaz de anularlo durante un buen puñado de minutos. Ha tenido el premio al alcance: debía remontar la derrota por solo un punto de la ida y, en el último cuarto, llegó a colocarse con una cómoda ventaja (70-61).

Pero así es el deporte: un doloroso parcial de 0-11, un tiro libre agónico de Anderson y una última posesión desaprovechada acabaron con las esperanzas de un equipo que ha sido todo lucha, pasión y coraje. Holm y Coulibaly (45 puntos entre ambas) lideraron la capacidad anotadora del grupo, donde también brilló Ainhoa, además de otras piezas que funcionaron. Fontajau, en el último acto de esta temporada, vibró y disfrutó de lo lindo, pero se quedó con la miel en los labios. El 73-73 final clasifica al Valencia. Al menos, el billete para la Euroliga, aunque haya sido de rebote, ya está en el bolsillo.

Las molestias, el dolor, la fatiga; todo suma y afecta, pero si hay ambición, cualquier obstáculo puede quedar en un segundo plano. El Uni ha tenido que remar a contracorriente durante muchos meses, pero llegada la hora de la verdad, el todo o nada para atrapar la final por el título, salió a morder. Quizá no fue perfecto, porque siempre hay cosas por mejorar, pero el primer cuarto que firmó fue excelente. Tuvo hambre, y cuando un equipo la tiene, se nota en la pista. Fue capaz de sorprender al Valencia, de dejarlo descolocado. Y lo hizo a base de una defensa intensa, mucha movilidad en ataque y jugadoras inspiradas. En pocos minutos, Coulibaly hizo sus primeros 9 puntos y demostró que, cuando se pone, es muy difícil frenarla. Encontró en Ainhoa López una socia de lujo. La catalana se movió como pez en el agua; eléctrica, como siempre, y también capaz de encontrar el aro. Holm, tres cuartos de lo mismo. Liderando, corriendo, imprimiendo velocidad y peleando cada rebote como si fuera el último.

Mientras Jocyte calentaba motores para aparecer más tarde, el banquillo también aportó cuando llegaron las oportunidades. Sobre todo Pendande. Dos tiros libres suyos confirmaron la máxima diferencia (21-9), pero la pívot quería más y siguió picando piedra con la colaboración de Merceron, que se sumó a la fiesta. Un 28-20 como carta de presentación. Pero los partidos son largos. Y más aún si la rotación es corta (Canella y Carter, un día más, estaban descartadas) y enfrente hay un transatlántico como el Valencia, con una plantilla amplia y repleta de jugadoras contrastadas.

Es imposible mantener la velocidad de crucero durante 40 minutos y el Uni, cuando bajó un poco las revoluciones, el rival lo aprovechó para ganarle terreno. Antes de confirmarse la reacción, algunos síntomas eran evidentes: a Quevedo le señalaron una técnica por protestar (con el consecuente tiro libre que acabó dentro), antes de que Cornelius fallara dos triples en dos acciones ofensivas consecutivas (precisamente, una faceta en la que la base se había mostrado bastante clarividente últimamente). En el otro aro, en cambio, entraban con mucha más facilidad. Un parcial de 6-18 confirmó que la película era otra.

Fam demostraba sus múltiples aptitudes, mientras Fiebich (15 puntos en los dos primeros periodos) hacía daño desde la línea de tres (39-43). Jocyte se sacudió lo que le estuviera molestando hasta entonces y sumó 5 puntos seguidos, mientras Coulibaly volvió a hacerse grande, obligando a Rubén Burgos a pedir tiempo muerto con todo nuevamente igualado (43-43). Y así de equilibrado llegó el duelo al descanso (45-46), con todo por decidir y la incertidumbre de saber hacia qué lado caería la moneda.

Con un parcial de 7-1, el Spar Girona enderezó el rumbo al volver del descanso, aunque se cargó de faltas demasiado pronto (Quevedo fue la principal perjudicada y tuvo que marcharse al banquillo). Con el 52-47, Valencia sobrevivió gracias a Fam, imparable y omnipresente, y también sacó petróleo desde el tiro libre, aunque dejó alguno por el camino. El Uni, al que le costó más generar y en ataque vivió de los destellos de calidad y energía de Ainhoa y Holm, donde más brilló fue en defensa, secando la capacidad ofensiva del rival (60-56).

Para romper la sequía, ya en el último cuarto, Valencia celebró el acierto de Queralt Casas desde el triple (60-59), antes de sufrir la explosión de Holm, que se echó el equipo a la espalda con un par de penetraciones que levantaron al público de sus asientos (66-59). Y si la sueca estaba entonada, Coulibaly no se quedó atrás. La pívot saltó a la pista con fuerza y energía; tanta, que se encargó de ampliar la diferencia (70-61) y acercar un poco más la clasificación. Pero, ¿y Valencia? Ni mucho menos estaba muerto. Reaccionó en un abrir y cerrar de ojos. También ayudó una bandeja de Holm que no entró por muy poco, además de un triple fallado que parecía dentro. Pero así es el baloncesto; ya no había nada que hacer y, en un instante, el marcador volvió a ser desfavorable (70-72).

Holm solo transformó un tiro libre, antes de que Coulibaly anotara los dos que tuvo y clavara el 73-72 con algo más de 27 segundos por jugarse. La posterior posesión del Valencia terminó con una falta sobre Anderson, cometida por Jocyte, que se marchó claramente cojeando hacia el banquillo. Solo uno de los tiros entró (73-73). Con 5,6 segundos y una única posesión, Íñiguez pidió tiempo muerto para probar fortuna con un balón interior para Coulibaly. En la práctica, funcionó. Pero la pívot, muy bien defendida y sin opción de tiro, falló bajo el aro y ahí se acabó todo.