El desconocido Kamenjas arruina la racha del Fenerbahçe de Jasikevicius

Para muchos aficionados al basket, el nombre de Kenan Kamenjas era un completo desconocido...hasta la noche del jueves. Y es que el pívot bosnio del Dubai Basketball (Sarajevo, 2000), fue el gran protagonista de la imponente victoria de su equipo en el Coca-Cola Arena, ante el vigente campeón de la Euroliga, un Fenerbahçe de Jasikevicius que veía rota su racha de cuatro victorias consecutivas.

Y es que este ‘center’ de 2,07 metros y 25 años, fue un autentico tormento para el conjunto otomano, finalizando el duelo con 20 puntos, 15 rebotes y 34 de valoración saliendo desde el banquillo y jugador clave en el triunfo de su equipo por 91-82.

El base McKinley Wright aportó 22 puntos, la mayor cantidad del partido, y 4 asistencias, con 9 de 11 en tiros interiores y un dominio absoluto en la zona de defensa. Dwayne Bacon anotó 10 de sus 15 puntos en el primer cuarto. Mfiondu Kabengele sumó 14 puntos y 5 rebotes, y Justin Anderson anotó 11 puntos, incluyendo un espectacular mate con 'alley-oop' que entusiasmó a la afición local.

Kamenjas, el gran protagonista

Sin embargo, los elogios de la noche se los llevó Kamenjas, ya que el bosnio de 25 años sigue mejorando en su primera campaña en la Euroliga, tras haberse unido al recién llegado Dubai procedente del Buducnost Podgorica durante la pretemporada.

Kamenjas llegó a Dubai Basketball este verano, en su primera incursión en la Euroliga / DUBAI

Con Kabengele causando daño inicial en la pintura mientras Dubai tomaba la iniciativa, Kamenjas recogió todos los balones del ataque cerca de la canasta tras salir del banquillo y castigó a los visitantes con una definición silenciosa pero letal, a la vez que constituía un muro en el otro extremo, mientras Dubai superaba al Fenerbahçe en rebotes por 42-21.

"Dubai jugó más físico y las estadísticas de rebotes demuestran que hoy fueron mejores que nosotros", declaró el entrenador del Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius. "Ganó el equipo más agresivo e intentamos preparar a los jugadores para el hecho de que era un partido que Dubai debía ganar. Cometimos muchas faltas graves y les dimos muchos puntos fáciles; no merecíamos ganar", añadió el lituano.

Para Kamenjas, será una noche que no olvidará. “Una gran victoria para nosotros contra un equipo muy bueno que probablemente esté en el mejor ritmo de la Euroliga”, declaró Kamenjas después de que Dubai rompiera la racha de cuatro victorias consecutivas del Fenerbahçe. “Quiero agradecer a la afición su increíble apoyo. Hicimos un buen trabajo desde el primer minuto hasta el último, manteniéndonos unidos como equipo”, dijo.

Dominio en la ABA League

El pívot bosnio llegó a Dubai Basketball procedente del Budućnost donde dejó una gran huella en la pintura. Comenzó la temporada 2023/24 con el SC Derby antes de incorporarse al Budućnost, promediando 13,2 puntos y 8,3 rebotes en ambas etapas.

En la temporada 2024/25, Kamenjaš continuó impresionando, con 11,8 puntos y 7,4 rebotes por partido, y una valoración de 17,8. También destacó en la EuroCup, donde aportó 10,7 puntos y 6,3 rebotes por partido.

Kamenjas destacó en el Buducnost, y que le valió dar el salto a la Euroliga con el Dubai Basketball / ABA

Familiarizado con el estilo de juego de Dubai, Kamenjaš fue pieza clave del equipo que propinó una de las únicas derrotas a domicilio del Dubai Basketball en la temporada regular de la Liga ABA. Tras participar en 39 partidos con el equipo montenegrino la temporada pasada, Kamenjaš busca traer una nueva generación de baloncesto ofensivo.

Antes de su etapa en Podgorica, Kamenjaš ascendió en las filas del Spars Sarajevo, debutando profesionalmente en 2017 y consolidándose como uno de los talentos más brillantes de Bosnia y Herzegovina. Figura constante en la selección nacional de Bosnia y Herzegovina, Kamenjaš ha participado en las eliminatorias de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA y del EuroBasket, sumando una valiosa experiencia internacional a su creciente currículum.