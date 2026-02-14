Descomunal rajada de Mike James por los impagos en Mónaco: "Me deben casi un millon, que no me hagan quedar como un tonto"

Definitivamente, Mike James ha activado la 'bomba' en el Mónaco. La habitual 'liada' anual que firma el base estadounidense tiene que ver, en este 2026, con la situación de impagos que vienen sufriendo tanto él como sus compañeros en el conjunto monegasco.

Se llevan semanas escuchando noticias sobre problemas financieros y retraso en las nóminas de los trabajadores del club, y ha sido el máximo anotador histórico de la Euroliga el que ha pulsado el botón de detonación denunciando la situación que viven.

Fue tras ganar a Baskonia por 102-92, en un partido en el que James se fue hasta los 17 puntos, cuando el estadounidense cogió su móvil y empezó a disparar sin contemplaciones para denunciar los impagos.

A Mike James no le importaría compartir vestuario con Punter en un futuro próximo / Toni Albir / EFE

Mike James se harta

James desveló que le deben casi un millón de euros de su salario, que lleva más meses sin cobrar de los que le han pagado, que es el jugador de la plantilla que sufre más retrasos con su sueldo, y que estos impagos también afectan a diferentes empleados y personal del club.

Las duras palabras del jugador de Mónaco

"Que no me mientan diciéndome que el dinero viene cuando no es así, que no me hagan quedar como un tonto. Me han dicho muchas mentiras. Jugar con mi dinero y faltarme al respeto es un juego muy sucio. Probablemente, mis días aquí han terminado. En cualquier caso, este verano seré agente libre, no puedo esperar para cobrar", comentó en varios mensajes a través de su cuenta de 'X'.

Una rajada, la de James, que llega después de que la Liga Nacional de Baloncesto francesa diese marcha atrás con la medida de aportar medio millón de euros para poder ayudar a pagar algunas nóminas pendientes. Fue 'L'equipe', quien desveló que el organismo francés finalmente no aportaría una cantidad económica que hace pocos días, evitó que los jugadores de Mónaco no hiciesen huelga en el partido liguero ante el Chalon.

Futuro muy incierto

Este fin de semana, visitan al Nanterre en un partido que se jugará en París, en La Defense Arena ante más de 15.000 personas, mientras que la semana que viene disputan la Copa francesa. Desde luego, la situación que vive el club y las declaraciones de Mike James no ayudan mucho a mejorar la actualidad del equipo monegasco.

Y ante esta situación, rumores que empiezan a trascender ya sobre posibles salidas de jugadores a medio plazo. Varios medios sitúan a Elie Okobo en Dubai Basket la próxima temporada, pero no hay que descartar que algunos movimientos se puedan precipitar en las próximas semanas, incluso días.