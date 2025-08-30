Otro descomunal partido de Doncic...que acaba en derrota

La gran estrella de los Lakers y de Eslovenia, Luka Doncic sale a exhibición por partido...y también con derrota. El genial jugador esloveno volvió a ofrecer un clínic ofensivo, aunque el problema es que enfrente tenían a toda una Francia, que no pudo pararle individualmente, algo que posiblemente ya contaban, pero si a su equipo, el objetivo del equipo francés.

Y es que el conjunto galo, de la mano del ex base del BAXI Manresa, Sylvain Francisco (32 puntos), acabó por imponerse a Eslovenia (103-92) que deja al cuadro de Doncic en una posición retrasada en el Grupo D.

Doncic ha tratado de llevarse el equipo a la espalda en cada partido, pero el resultado no ha sido el esperado, y tampoco ha contado con el apoyo necesario para que los eslovenos se estrenen en el torneo. La estrella angelina acabó con unos porcentajes de tiro bajos, con 4 de 10 en tiros de dos y de tres, y donde infló su casillero anotador fue desde los tiros libres, con 19 puntos de 20 intentos.

Doncic aporta mucho pero necesita más de sus compañeros / FIBA

Aportó además ocho rebotes y nueve asistencias, quedando cerca del triple-doble, pero la realidad es que el escolta acabó sumando su segunda derrota a pesar de acumular unos promedios de 34 puntos, cuatro rebotes y nueve asistencias.

Niola Jokic, la otra cara

Si el esloveno lo intenta pero no puede él solo con sus rivales, todo lo contrario le sucede a otra de las grandes estrellas mundiales, el serbio, Nikola Jokic, que igualó la marca de los 39 puntos, incidiendo mucho en el ataque del conjunto de Pesic, sin que Letonia pudiera pararle (80-84).

Jokic logró el record de anotación de un jugador serbio en un Eurobasket / FIBA

El pívot de Denver Nuggets, acaparó todo el ataque de los suyos, con esos 39 puntos además de 10 rebotes y cuatro asistencias, acumulando una valoración de 42 puntos, lo que demuestra el peso del jugador en el conjunto balcánico que lidera con comodidad el grupo con tres de tres, logrando la clasificaciòn para la siguiente fase.

Letonia le puso las cosas difíciles a los serbios, con Bertans y Porzingis como destacados, aunque no lo suficiente para inquietar al equipo de Jokic que camina con paso firme a un oro que no parece nadie pueda discutirle, con permiso de Alemania y Francia