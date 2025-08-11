Descomunal actuación de A'ja Wilson en la WNBA: firmó el primer 30-20 en la historia de la liga

Las Minnesota Lynx volvieron este domingo a vengarse de las New York Liberty, que el año pasado les dejaron sin el anillo, mientras que A'ja Wilson, de Las Vegas Aces, hizo historia consiguiendo el primer 30+20 de la historia de la WNBA.

Tres veces MVP de la liga (2020, 2022 y 2024), Wilson dio un recital memorable con 32 puntos y 20 rebotes en el triunfo por 94-86 de las Aces contra las Connecticut Sun.

Por otro lado, el Liberty-Lynx de este domingo suponía el segundo reencuentro en la dos últimas semanas entre las protagonistas de las Finales de 2024. Las Lynx se vengaron llevándose ambos: 100-93 el pasado 30 de julio y 71-83 este domingo.

No tardarán en volver a verse las caras de nuevo ya que el sábado 16 de agosto se medirán en Minnesota y el martes 19 en la Gran Manzana.

Ambos equipos tuvieron este domingo bajas muy importantes con las ausencias de Napheesa Collier en las visitantes y de Breanna Stewart en las locales.

Kayla McBride, con 18 puntos, fue la principal anotadora de las Lynx. Sabrina Ionescu no tuvo su día en las Liberty con 10 puntos y un 4 de 15 en tiros de campo.

Las Lynx acumulan cinco triunfos consecutivos y son primeras de la tabla con un balance de 27-5, mientras que las Liberty son segundas con 20-11.