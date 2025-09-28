SUPERCOPA ENDESA
Los descartes de Pedro Martínez y Sergio Scariolo para la final de la Supercopa
Tanto el Valencia Basket como el Real Madrid cuentan con tres extracomunitarios y solo pueden jugar dos
Jorge Valero
El Valencia Basket y el Real Madrid reeditan la final de la Liga Endesa en la Supercopa que se decide este domingo en el Martín Carpena de Málaga. Un partido al que los taronja llegan con cuatro bajas por lesión, pero al que se le suma un jugador más por el descarte obligado que ha de hacer Pedro Martínez de entre los tres extracomunitarios.
Una situación idéntica a la del Real Madrid, ya que Sergio Scariolo cuenta también con tres extracomunitarios y debía de descartar a uno de ellos para medirse el Valencia Basket.
Descarte taronja
En el lado taronja, y visto el buen resultado de la apuesta del sábado con Omari Moore y Kameron Taylor, el descarte volverá a ser Nate Sestina, aunque la baja de Yankuba Sima y la lesión del sábado de Neal Sako dejan también mermado el juego interior.
Descartes del Real Madrid
En el Real Madrid, por su parte, Sergio Scariolo ha decido descartar a Chuma Okeke, quien se suma a la también baja de Maledon, mientras que Deck, decisivo en la semifinal, volverá a jugar ante el Valencia Basket.
Vía: Superdeporte
