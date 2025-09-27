Primer título nacional
¿Quién es el descarte de Ibon Navarro para la semifinal de la Supercopa Endesa?
Tyson Pérez no jugará este sábado contra el Valencia Basket, en el arranque de la competición supercopera en el Martín Carpena
Emilio Fernández
Tyson Pérez es el jugador que Ibon Navarro decidió dejar fuera del partido de semifinales de la Supercopa Endesa. El jugador hispano-dominicano no se viste para el choque contra el Valencia Basket, en el que está en juego una plaza en la gran final del domingo, a las 19 horas. El ala-pívot no había estado disponible en el entrenamiento matinal.
Sin restricciones
Al contrario que en la Copa Intercontinental de Singapur, en la que era obligatoria descartar un extranjero entre los 13 jugadores de la primera plantilla, en esta Supercopa Endesa la norma pide solo cuatro cupos en las convocatorias de 12, por lo que el técnico cajista puede elegir entre todos sus jugadores al que prefiera, sin importar la nacionalidad ni la condición. Mientras están sanos, son elegibles.
Descarte "nuevo"
Después de que Killian Tillie, Chris Duarte y Xavier Castañeda fueran los descartados en los tres partidos oficiales de la Copa Intercontinental FIBA, esta vez Ibon Navarro ha querido seguir rotando y le ha tocado a Tyson Pérez. Hay que recordar que en caso de victoria del Unicaja ante el Valencia en semifinales, el descarte de la gran final puede ser el mismo de este sábado o cualquier otro jugador porque la lista de 12 elegidos para jugar se da un par de horas antes de cada partido.
