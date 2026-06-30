Desbandada en el Valencia Basket... Pedro Martinez y Pradilla, ¿los dos al Madrid?

"¡Jean Montero, quédate!", coreó la afición 'taronja' en el Palau el pasado miércoles en plena celebración tras conquistar la segunda Liga Endesa en la historia del club. Incluso algunos llegaron a entonar un extraño "¡Pedro Martínez, quédate!"

Quizá fue un acto reflejo, aunque desde hacía algunas semanas fluía un ambiente un tanto extraño sobre el futuro del mejor entrenador del baloncesto español. Pues bien, este lunes se supo que el futuro del catalán no pasará por el Roig Arena.

De forma paralela, el regreso con plenos poderes de Juan Carlos Sánchez a la dirección deportiva del Real Madrid y las dimisiones de Sergio Rodríguez y de Martynas Pocius han terminado provocando un terremoto inesperado a orillas del Túria.

Sergio Scariolo tendría las horas contadas en el Madrid / EFE

Este martes, Juan Carlos Sánchez debería mantener una reunión con Sergio Scariolo que había sido aplazada y en la que le comunicará su destitución, pese a que le restan otras dos temporadas de contrato... a él y a todo su cuerpo técnico.

Lo sustituirá Pedro Martínez, previo pago del millón de euros de su cláusula de rescisión y firmará hasta 2029. El club blanco se asegura un técnico de campanillas, pero habrá que ver si su carácter y su personalidad caen bien en el club madridista.

El barcelonés ya ha comunicado a la entidad 'taronja' su decisión y podría llevarse consigo al Madrid a Jaime Pradilla, uno de los cupos más cotizados del mercado. El Valencia Basket está intentando retenerlo y su libertad cuesta 1,5 millones de euros.

Jean Montero dejará el Valencia Basket en olor de multitudes / EFE

Los cánticos en el Palau apuntaban a la desmantelación de un bloque sensacional y no iban desencaminados. El presidente Juan Roig tiene muy claras las líneas maestras, pero lo cierto es que Jean Montero apunta a Olympiacos (su cláusula está en torno a 1,5 millones), el PAO se acercaría a los dos que cuesta Badio y Sergio de Larrea podría acabar ya en Dallas Mavericks.

Además, Yankuba Sima, Darius Thompson, un Xabi López-Arostegui con contrato hasta 2027 e Isaac Nogués lo tenían difícil tras contar poco para Pedro Martínez, pero la marcha del técnico podría aumentar sus opciones de continuidad.

Habrá que esperar acontecimientos con Matt Costello y el cotizado Braxton Key, mientras que sí deberían seguir Álvaro Cárdenas, Josep Puerto, Nate Reuvers, Omari Moore y Neal Sako. Otra de las figuras del equipo, Kameron Taylor, vería su salario mejorado si acepta continuar y no lo seduce algún 'grande' de la Euroliga.