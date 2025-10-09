Se desata el 'Kao' en el juego interior del Baxi Manresa

El Baxi Manresa se apuntó este pasado miércoles la primera victoria de la temporada en Eurocup, tras superar al Wroclaw polaco por 74-62. El Nou Congost se estrenó con victoria en su primer partido histórico en la segunda competición de la Euroliga, en un encuentro que se alargó por encima de las dos horas por varios problemas con el reloj de partido durante el cuarto inicial.

Más allá de esos inconvenientes técnicos que ensombrecieron algo el triunfo, el Baxi Manresa se mostró superior y fue mejor que el cuadro polaco durante gran parte del encuentro. Una victoria para equilibrar el balance de triunfos y tropiezos a uno tras la derrota la semana pasada en la visita al Cedevita Olimpija (76-69) en la jornada inaugural y que llegó una semana antes del partido de la 'polémica' que disputarán el próximo miércoles, también en casa ante el Hapoel Jerusalén.

'Kao' se está ganando desde el primer día todo el cariño del Nou Congost / Eurocup

Las incógnitas del partido europeo ante el Hapoel

Por el momento, el partido sigue programado para disputarse a partir de las 20:45h (CET), pero hay muchos interrogantes sobre la mesa. El primero, si se jugará, o bien no se llevará a cabo tal y como han pedido algunos grupos de animación del club. Luego hay que ver si el partido se juega con público y unas medidas de seguridad extremas al haberse declarado 'partido de alto riesgo', o si si acaba jugando a puerta cerrada. Y en caso de que sí que se juegue, ver si las manifestaciones propalestinas que se anticipan que se llevarán a cabo, permiten la entrada de los jugadores al pabellón.

Saldremos de dudas en los próximos días y quedará por ver si hay nuevas decisiones por partes de las partes implicadas. Pero regresando a la faceta puramente deportiva, el último partido ante el Wroclaw sirvió como carta de presentación para una de las nuevas incorporaciones del Baxi Manresa. Se trata de Kaodirichi Nkemjika Akobundu Ehiogu, conocido coloquialmente como 'Kao', y que ante los polacos ya dejó detalles de su condición física.

'Kao', otro fichaje de Manresa que pinta genial

Tal y como ocurre cada verano, el club del Bages está obligado a reinventarse, con un gran número de fichajes y profundas renovaciones que se llevan a cabo en la plantilla. Para su juego interior, el staff manresano decidió apostar por este pívot nigeriano que el pasado martes cumplió 26 años y que mide dos metros y ocho centímetros. Una altura que, aparentemente, no impresiona, pero que una vez está en movimiento, asusta.

'Kao' se hinchó a saltar por encima de los dos aros, ya fuese para culminar jugadas con sus compañeros, o para colocar tapones a los rivales. Ante el Wroclaw puso tres, además de anotar 13 puntos y capturar tres rebotes. Además, se complementó de maravilla con otro de los 'centers' del equipo de Diego Ocampo, un Grant Golden que se fue hasta los 14 tantos.

Sin fallo en el tiro de dos puntos

'Kao' completó una carta de tiro perfecta (6/6), algo que estuvo cerca de lograr en el estreno en la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife. En la derrota en el Santiago Martín (104-93) se quedó en 10 puntos (5/6 en TC), pero su evolución parece ir por buen camino y tiene la oportunidad de demostrarlo este próximo sábado (21h CET), de nuevo en casa, ante Casademont Zaragoza.

El Baxi Manresa apostó por 'Kao' después de firmar 7,5 puntos y 4,1 rebotes por partido en el Varese italiano la pasada campaña. A Italia llegó tras una primera aventura en el baloncesto europeo de la mano del Tigers Tübingen alemán. Antes, su etapa universitaria en el baloncesto universitario estadounidense se dividió en Nelson University (18-19), Texas-Arlington (20-22) y Memphis (22-23), pero no logró ser seleccionado en el draft de la NBA. Ahora, su condición de 'cotonou' lo convierte en un perfil interesante en el baloncesto europeo, y en Manresa, confían en que el nigeriano siga desatando el 'Kao' en el equipo.