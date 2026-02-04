Derrota intrascendente del Baxi Manresa ante Venecia en la Eurocup

El Baxi Manresa cayó ante el Reyer Venecia por 75-91 en un partido sin nada en juego para los del Bages, ya clasificados para los octavos de final de la Eurocup. RJ Cole, con 25 puntos anotados, fue el gran verdugo de los manresanos en este duelo europeo que no se decidió hasta el último periodo comandado precisamente por dicho jugador.

Los catalanes arrancaron ligeramente mejor en el apartado ofensivo que los transalpinos, con un buen ‘Kao’ Akobundu en la pintura (11-7, min.4). Sin embargo, el Reyer Venecia mejoró rápidamente sus porcentajes de la mano de Denzel Valentine, que fue un mal de cabeza para la defensa local, y puso por delante a los suyos (17-19, min.8).

El tramo final de cuarto se convirtió en un gran intercambio de canastas para cerrarlo con un 24-24 que no gustó a ninguno de los entrenadores por las tímidas defensas en ambos lados. El segundo periodo comenzó igual que el anterior, con un inspirado Valentine para mantener a los italianos por delante en el luminoso del Nou Congost (28-31, min.14).

Un tiempo muerto de Diego Ocampo hizo efecto inmediato en el Baxi Manresa, que hizo un parcial de 11-0 comandado por Álex Reyes para abrir la primera brecha en el marcador y provocar esta vez el parón de Neven Spahija (39-31, min.16). Y como en todo intercambio de golpes, instantes después llegó el parcial visitante para dejar el resultado en un igualado 49-47 al tiempo de descanso.

En la reanudación, ambos equipos volvieron a estar bien en ataque, aunque el Reyer Venecia se puso otra vez por delante tras una buena acción de Carl Wheatle (54-56, min.23).

El Baxi Manresa entró en colapso en el apartado ofensivo y los italianos lo aprovecharon de la mano del acierto de Kyle Wiltjer para ensanchar la diferencia favorable para su equipo (57-63, min.27).

Otro parón de Ocampo y otra reacción manresana para poner el 66-66 tras un triple de Marcis Steinbergs justo antes de encarar los últimos diez minutos de partido. En el último cuarto se mantuvo la igualdad en el Nou Congost, aunque un triple de RJ Cole hizo coger cuatro puntos de ventaja al Reyer Venecia (71-75, min.35).

El propio Cole se puso el equipo a sus espaldas y sumó cuatro puntos consecutivos más para disparar a los suyos y poner tierra de por medio en el Nou Congost (71-83, min.38). Al final, el Reyer Venecia venció en la pista del Baxi Manresa por 75-91 en un duelo en el que los catalanes no tenían nada en juego, ya que ya estaban clasificados para los octavos de final.