Derrota dulce del Baxi Manresa ante Girona

El Baxi Manresa se metió en la final de la Lliga Catalana ACB de este domingo (18:30h) pese a la derrota encajada este viernes ante un Bàsquet Girona (89-90) que tuvo tiro para ganar por hasta cuatro puntos y quitarle la condición de finalista a los del Bages.

Baxi Manresa - Bàsquet Girona (baloncesto, Lliga Catalana), 19/09/2025 LLIGA CATALANA 2025 MAN 89 90 GIR Alineaciones BAXI MANRESA, 89 (12+29+23+25): Obasohan (4), Benitez (14), Reyes (19), Knudsen (2), Akobundu (13) -cinco inicial-; Gaspà (3), Ubal (-), Steinbergs (7), Golden (13), Izaw (-), Pérez (5) y Plummer (9). BÀSQUET GIRONA, 90 (21+23+24+22): Livingston (19), Hughes (9), Busquets (3), Martínez (3), Maric (11) -cinco inicial-; Needham (15), Ferrando (-), Vildoza (7), Geben (15), Chassang (-) y Susinskas (8).

El primer duelo decisivo de este viernes en la Lliga Catalana ACB arrancó con mucha igualdad y con una anotación generosa gracias a las muñecas de Álex Reyes y Otis Livingston (9-9, min. 5). Los gerundenses fueron los primeros en poner la sexta marcha en el acelerador, y un triple de Mindaugas Susinskas puso la primera gran brecha en el luminoso (9-17, min. 8).

El equipo dirigido por Moncho Fernández supo mantener la ventaja hasta el final del primer periodo, con el que se llegó a un 12-21 favorable para el Bàsquet Girona ante un Baxi Manresa muy débil en defensa. La situación no mejoró en los del Bages y el Bàsquet Girona lo aprovechó para estirar la diferencia tras otro triple de Livingston, que fue un mal de cabeza para la defensa del equipo entrenado por Diego Ocampo (19-30, min. 14).

Sin embargo, y cuando mejor estaba jugando Girona, el Baxi Manresa mejoró notablemente en ambos lados de la pista y logró ponerse a tan sólo dos puntos de desventaja tras unas muy buenas jugadas consecutivas de Gustav Knudsen (36-38, min. 18). Al final, se llegó al tiempo de descanso con el igualado marcador de 41-44, un resultado que dejaba momentáneamente en la final de la Lliga Catalana a los manresanos pese a no ir ganando.

En la reanudación, el partido se igualó aún más y Reyes, con uno de sus habituales triples desde la esquina, empató la contienda (48-48, min. 24). A partir del empate, el encuentro se convirtió en un intercambio de canastas que cerró Derek Needham con su tiro de media distancia para volver a poner por delante al Bàsquet Girona (58-60, min. 28).

Los gerundenses volvieron a mejorar y se fueron al final del tercer cuarto con cuatro puntos de ventaja (64-68, min. 30), un resultado que les daba el billete para la gran final. En los últimos diez minutos de partido, el Bàsquet Girona trató de todas las maneras mantener la ventaja de cuatro puntos, y para ello se estrenó desde el triple Sergi Martínez (69-73, min. 33).

Y fue entonces cuando los de Moncho Fernández intentaron sentenciar con un gran Martinas Geben para volver a los dobles dígitos de ventaja y poner tierra de por medio en Tarragona (71-81, min. 35).

La derrota por la mínima le sirvió a Manresa para meterse en la final de la Lliga Catalana / FCBQ

Sin embargo, el Baxi Manresa apretó en los últimos minutos y logró ponerse a tan sólo tres tras varias jugadas positivas de Grant Golden (87-90, min. 39). En la jugada posterior, Girona la perdió y Benitez anotó para provocar que los gerundenses necesitaran un triple para ir a la final. Martínez tuvo el triple para lograr el billete para la final, falló, y finalmente el Baxi Manresa se clasificó pese a caer ante los gerundenses por 89-90.