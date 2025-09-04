Derrota cruel ante Grecia y adiós de España al Eurobasket

Eliminados. La selección española se vuelve a casa por la puerta de atrás después de caer derrotado en el decisivo partido de este jueves ante Grecia (86-90), ante la que solo les valía la victoria tras el triunfo de Bosnia-Herzegovina sobre Georgia. Scariolo pone fin así a su etapa en la selección ante de coger el banquillo del Real Madrid, con el sabor amargo de una eliminación a las primeras de cambio que les deja fuera de las mejores 16 selecciones del Eurobasket.

Tras su gran partido ante Italia, el técnico volvió a apostar por De Larrea en el quinteto inicial junto a Santi Yusta, Joel Parra, el también taronja Jaime Pradilla y Santi Aldama. Un equipo que logró mantener la igualdad en los primeros minutos a pesar de que Grecia empezó a hacer daño una y otra vez desde el 6,75, con cuatro triples sin fallo en sus primeros en las manos de Dorsey, Sloukas, Papanikolaou y Katsivelis.

Antes, Parra abría el marcador, Yusta sumaba el primer triple de España y unos buenos minutos de Pradilla mantenían a los de Scariolo en el partido, con un 13-13 pasado el ecuador del primer cuarto. Eso sí, un nuevo triple de Dorsey y un sorprendente parcial de 12-0 con protagonismo para Giannis Antetokounmpo pusieron un inquietante 14-30 en el marcador.

Saint-Supéry, dos tiros libres de Willy Hernangómez y una última acción de Puerto casi sobre la bocina permitieron reducir un poco la diferencia hasta el 20-31 tras los primeros diez minutos.

López-Arostegui lidera la reacción

Otro de los hermanos Antetokounmpo, Kostas, volvía a abrir una pequeña brecha en la vuelta a la pista (20-35), pero primero Aldama, con cinco puntos seguidos, y después el taronja López-Arostegui, con dos triples y ocho puntos, metían a España en el partido (33-38), pasado ya el ecuador del segundo cuarto.

Los de Scariolo, sin embargo, volvían a frenar en el segundo tramo del período, con Juancho anotando la última canasta de España y Grecia volviendo a escaparse liderada por su gran estrella, Giannis Antetokounmpo (35-50).

Nueva 'remontada' con Pradilla y De Larrea

España estaba contra las cuerdas, con 20 minutos por jugar, pero Pradilla no bajaba los brazos y lideraba una nueva reacción, con un triple y cinco puntos seguidos (con asistencia de De Larrea). Aldama seguía dejándose tiros libres por el camino pero el acierto de Yusta y la inspiración de Sergio de Larrea ponían a España 52-56 tras una nueva acción de Pradilla a aro pasado.

Grecia estaba a tiro, pero la remontada no acababa de culminarse ante un rival que volvía a encontrar en las manos de Dorsey y de 'Anteto' la tranquilidad en el momento más delicado para ellos (54-66). Aún así, los de Scariolo no bajaban los brazos y un nuevo triple de López-Arostegui (el tercero suyo) permitía iniciar otra reacción, que llevó a terminar el cuarto 63-68 tras una última canasta de Saint-Supéry sobre la bocina.

Último cuarto de infarto

Sloukas, a los 11 segundos del último período, abría el marcador para poner el +7 para Grecia, pero un triple de Juancho y una canasta de Willy bajo el aro ponían el 68-70. La remontada estaba cada vez más cerca y un gran Saint-Supéry puso el empate tras un triple (71-71) con más de ocho minutos por jugar.

'Anteto' dejaba escapar un tiro libre y de nuevo Willy anotaba para poner a España por delante (73-72). Una inyección de moral para el tramo final del partido, aunque Grecia no tardó en volver a tomar el mando.

Con 77-81 y tras un tiempo muerto de Scariolo, un enorme Pradilla anotaba de tres para relanzar de nuevo a España, que se ponía por delante tras dos nuevos tiros libres de Aldama.

Los nervios llegaban a Grecia y en esa situación, el balón le llegaba una y otra vez a 'Anteto', quien buscaba constantemente la acción individual, mientras Grecia subía la intensidad defensiva, con más de una falta que los árbitros les perdonaron.

Dos pérdidas seguidas de España y una canasta de Sloukas que ponía el 84-88 obligaban a Scariolo a parar el partido. España lograba forzar un triple y sacar tres tiros libres, pero Juancho erró los tres y el partido se acabó esfumando pese a que Aldama volvió a la línea de tiros libres tras capturar el rebote. Volvió a fallar el primero y el partido se acabó escapando después de que López-Arostegui anotara un tiro libre más para poner el definitivo 86-90. Grecia pasa como primera de grupo, con Giannis Antetokounmpo rozando el triple doble con 25 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias, mientras la Italia de Darius Thompson como segunda, pero España se vuelve a casa pese a dar la cara hasta el final.

- Ficha técnica:

86 - España (20+15+28+23): De Larrea (6), Yusta (9), Parra (7), Aldama (12), Pradilla (14) -cinco inicial-, Saint-Supéry (13), Brizuela (-), Puerto (2), Willy Hernangómez (6), Juancho Hernangómez (5), López-Arostegui (12), Sima (-).

90 - Grecia (31+19+18+22): Sloukas (12), Dorsey (22), Katsivelis (3), Papanikolau (11), Giannis Antetokounmpo (25) -cinco inicial-; Mitoglou (2), Toliopoulos (4), Thanasis Antetokounmpo (1), Kostas Antetokounmpo (6), Kalaitzakis (4), Larentzakis (-).

Árbitros: Jorge Vázquez (Puerto Rico), Martins Kozlovskis (Letonia) y Peter Praksch (Hungría). Excluyeron por cinco faltas personales a Toliopoulos (m.39).

Incidencias: Partido correspondiente al grupo C del Eurobasket 2025 disputado en el Spyros Kyprianou Arena de Limasol (Chipre)