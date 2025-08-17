Derek Fisher: "Pau Gasol es de esas personas que representan todo lo correcto"

Derek Fisher (Arkansas, 1974) es uno de las grandes jugadores de la NBA de los '2000'. Cinco veces campeón con Los Angeles Lakers y con 18 temporadas en la élite a sus espaldas —en las que también defendió las camisetas de Warriors, Jazz, Mavericks y Thunder—, el exbase compartió vestuario con figuras históricas como Kobe Bryant y Pau Gasol. Ahora, desde Manchester, atiende en exclusiva a SPORT.

Derek Fisher en un partido de los Lakers ante los Rockets / PAUL BUCK

¿Cómo está? ¿Cómo han sido estos días en el 'Basketball Without Borders' que organiza la NBA en Manchester?

Bueno, gracias por invitarme. Realmente aprecio la oportunidad de tener esta conversación contigo. Ha estado muy bien aquí. Quiero decir, aparte de ajustarme al cambio de horario viniendo desde California, mi tiempo aquí en Manchester ha sido muy divertido. Hemos tenido una gran semana de trabajo en la cancha. Muchos grandes jugadores jóvenes de toda Europa, en particular jugadores de España, que lo están haciendo muy bien tanto en el lado masculino como femenino. Ha sido una gran semana y estoy feliz de estar aquí.

Jugadores como Valančiūnas, Batum o Lauri Markkanen han estado en este tipo de eventos cuande eran jóvenes y ahora juegan en la NBA. Me gustaría preguntarle, ¿qué tan importante es para estos jóvenes tener como ejemplos a estos jugadores que ahora están en la NBA?

Sí, creo que cada vez que tienes la oportunidad de competir contra los mejores de tu categoría, en tu rango de edad, realmente te ayuda a entender dónde estás como jugador. Así que cuando jugadores de todo el mundo tienen la oportunidad de participar en Basketball Without Borders y compiten contra sus pares, chicos y chicas de todas partes, eso les ayuda a tener una idea real de lo buenos que son, de lo que todavía no son. Y creo que eso realmente ayuda a motivarlos e inspirarlos a trabajar aún más duro, porque ves cuántos otros chicos quieren lo mismo que tú. Y sabes que no puedes dejar nada sobre la mesa, tienes que trabajar lo más duro que puedas. Creo que estos eventos son geniales para que todos los jóvenes jugadores tengan la oportunidad de experimentarlos, si pueden.

Has dicho antes que España también está en este evento. Es el país con más representantes en este BWB de la NBA. Uno de los referentes de estos jugadores jóvenes es Pau Gasol. Usted compartió vestuario con él. Me gustaría preguntarle, ¿qué recuerda de su tiempo con Pau?

Pau Gasol es un hermano de por vida. Realmente lo quiero como compañero, como hermano, como amigo.

¿Qué es lo mejor de Pau Gasol?

Lo que más me llama la atención de Pau es que es un jugador de baloncesto del Hall of Fame, uno de los mejores que ha jugado este deporte, y aun así se preocupaba tanto o más por el éxito del equipo que cualquier otra persona con la que haya estado. No se trataba de él. No necesitaba estar en el foco, no necesitaba que la gente supiera que era el mejor. Simplemente quería ganar y hacerlo juntos como equipo. Eso dice mucho de quién es él. Tiene una familia increíble, sus padres son grandes personas, sus hermanos son chicos fantásticos. Pau es de esas personas que representan todo lo correcto. Así que estoy muy contento y agradecido de que España nos “prestara” a Pau durante unos años en la NBA. Fue un compañero fantástico. Lo quiero mucho.

En ese equipo con usted y Pau, la estrella principal, la gran estrella, era Kobe Bryant. ¿Cómo era la relación entre los tres?

Fue genial, y tuvimos que formar una relación muy rápido. Pau fue traspasado a nuestro equipo a mitad de la temporada 2008, y encajó perfectamente. Hicimos una carrera inmediata hacia las Finales de la NBA. Nos quedamos cortos ese año, pero eso realmente cimentó nuestra relación, los tres pasando por esa adversidad y ese momento tan duro en el que llegas a las finales y no encuentras la forma de ganar.

¿Cómo afectó perder aquellas finales a su relación?

Ese dolor compartido nos unió aún más. Y luego, claro, está el famoso momento en los Juegos Olímpicos, cuando Kobe atraviesa el bloqueo de Pau en el partido por la medalla de oro entre EE. UU. y España que deja a Gasol en el suelo. Ese verano de 2008 sacó el espíritu competitivo de todos nosotros, especialmente de esos dos. Y ellos nos llevaron a los dos títulos consecutivos en 2009 y 2010.

Pau Gasol, Derek Fisher y Kobe Bryant en un partido de las finales de 2009 ante Orlando / LARRY W. SMITH

Kobe Bryant era un gran fan del fútbol y en especial del FC Barcelona. Y este año, este equipo ha sacado una camiseta inspirada en los Lakers, con el logo de Kobe. No sé si la ha visto antes. Es la que ve en pantalla ¿le gusta?

Sí, me gusta mucho.

Me gustaría preguntarle si piensa que acciones como esa demuestran que el legado de Kobe va más allá del baloncesto y que aún sigue muy vivo

Sí, por supuesto. Yo siento que siempre fue así, pero no lo entendimos hasta que lo perdimos. Creo que la gente de todo el mundo siempre lo valoró, lo apreció, significó mucho para muchísimas personas. Pero no fue hasta que lo perdimos que creo que el mundo entero decidió declarar públicamente el impacto que tuvo en todos nosotros. Equipos de fútbol americano, equipos de fútbol, baloncesto femenino, baloncesto masculino, NBA, WNBA, FIBA…

El legado de Kobe ha sido enorme

Ha impactado en todo lo que ha tocado, en todas las personas que conoció, y también en la gente de todo el mundo que tuvo el privilegio de verlo jugar. Odio que tengamos que decir todas estas cosas maravillosas sobre él cuando no está aquí físicamente para escucharlas, pero confía en mí, él las escucha. Escucha todas las cosas buenas que decimos de él y estoy seguro de que le sacan una sonrisa.