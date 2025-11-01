Un derbi eléctrico en el Olímpic

Vuelve la Liga Endesa este domingo al Olímpic, donde el Joventut recibe al Hiopos Lleida (12:00h) en un duelo donde ambos equipos llegan con el mismo balance, con tres victorias y una derrota y con un estilo de juego veloz y muy agresivo en defensa.

Los verdinegros llegan de sumar su primera derrota en la competición tras perder contra el Valencia Basket, pero espera recuperar la senda del triunfo en el derbi. Y además, este domingo será la presentación del baloncesto base verdinegro, en lo que será una gran fiesta.

El Joventut ha tenido un inicio de temporada muy ilusionante, y en el grupo tienen ambición para seguir haciendo bien las cosas. Ludde Hakanson analiza el momento del equipo y su adaptación personal:.

Muy buena química

“Del partido de Valencia tenemos que aprender que contra este tipo de equipos, tenemos que estar bien todo el partido. Tenemos muy buena química en el equipo, lo pasamos bien en el día a día y eso es importante. A nivel personal, sabía que iba a jugar de 1 y de 2, me siento cómodo en la pista. Estoy pensando más como un base que como un escolta, pero puedo mejorar los minutos que estoy jugando al 2”, dijo.

Hakanson cree que el Hiopos Lleida les pondrá las cosas difíciles en el Olimpic / JOV

Llega este domingo un Hiopos Lleida que ha tenido un arranque de temporada fantástico, donde han sumado tres triunfos en cuatro partidos. Para el sueco, son un rival a tener muy en cuenta.

“Lleida ha empezado de forma increíble, van 3-1 y solo han perdido contra Valencia Basket, como nosotros. Juegan muy físico y nosotros tenemos que prepararnos. Es un derbi, es especial y además viene mucha gente. Tenemos ganas de ganarles aquí en casa”.

Ayuda de la afición

Uno de los factores claves en la competición es ser un equipo fiable en el Olímpic de Badalona. Confiesa Hakanson que “lo que más he notado de la afición es que saben mucho de baloncesto. Saben cuándo apretar, y les necesitamos mucho. Al final, jugando en casa en la ACB, necesitas la ayuda de la gente”.

Michael Ruzic, en la fase final de su recuperación, es duda para el partido. Adrián Torres no estará a disposición para Dani Miret.