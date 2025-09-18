Un derbi canario para seguir puliendo el proyecto

El Gran Canaria Arena se viste de gala esta tarde (18.30 horas, Televisión Autonómica Canaria) para albergar el primer derbi canario del nuevo curso. Lo que iban a ser dos partidos amistosos independientes, sin ninguna conexión entre ambos, más allá de la repetición de los contendientes, se ha transformado a última hora en la recién bautizada como Copa Canaria de baloncesto, por lo que los puntos de hoy tendrán incidencia en el duelo de vuelta del domingo en el Santiago Martín (17.00 horas), a la hora de decidir al campeón de Canarias.

Más allá de la rivalidad entre los representativos de las islas en la ACB, el principal objetivo de ambos técnicos, tanto de Jaka Lakovic en el Dreamland Gran Canaria, como de Txus Vidorreta en La Laguna Tenerife, estriba en la necesidad de seguir puliendo sus equipos de cara al arranque oficial de la temporada, que si bien en el caso de los amarillos se producirá con el primer partido de la Liga Endesa para ambos, en el Movistar Arena ante el Real Madrid el 5 de octubre (11.30 horas), mientras que en el caso de los aurinegros se adelanta por su participación en la Supercopa de Málaga, donde se medirán precisamente al mismo rival liguero que sus vecinos, en la segunda semifinal, el sábado 27 de septiembre (19.00 horas).

Angola y Schott, descartados

El Granca recibe a los laguneros con la baja de Braian Angola, aquejado de una sobrecarga en los isquios, nada grave, pero que aconseja el reposo del colombiano de cara al inicio de los partidos oficiales. Tampoco estará el austriaco Fynn Schott, quien se encuentra cerrando su cesión al Menorca, donde espera tener los minutos necesarios para proseguir con su progresión como jugador y regresar a la disciplina del equipo de Jaka Lakovic el curso que viene con un mayor rodaje.

Por su parte, Txus Vidorreta parece que podrá contar con todos sus hombres, según avanzó Doornekamp: «hoy (por ayer) fue el primer entreno con todos».

El regreso de Gio Shermadini, tras su participación en el Eurobasket, podría limitar los minutos en pista del grancanario Fran Guerra. Los tinerfeños desembarcan en la isla redonda con dos victorias hasta el momento ante el Casademont Zaragoza y el Joventut; mientras que los amarillos presentan un balance de dos derrotas –Olimpia Milano y Dinamo Sassari– y dos triunfos –Río Breogán y Surne Bilbao Basket–.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas