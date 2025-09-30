'El deporte es vida en la provincia' llevará a 2.000 malagueños a los partidos del Unicaja

La campaña impulsada por Unicaja Baloncesto y la Diputación de Málaga 'El Deporte es Vida en la provincia' cumple este 2025 27 ediciones. Para esta temporada, cerca de 2.000 personas de 70 municipios podrán asistir gratuitamente a los partidos del club en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Hoy se ha celebrado el sorteo de entradas, un acto que ha estado presidido por el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, y el director deportivo de Unicaja CB, Juan Manuel Rodríguez, junto al director comercial de Marca y RSC, José Carlos Gaspar. Al sorteo han asistido alcaldes, concejales y personal técnico de los municipios de la provincia.

El diputado ha recordado que ‘El deporte es vida en la provincia’ persigue promover los valores propios del deporte y los hábitos de vida saludable al tiempo que permite a los aficionados disfrutar del espectáculo del deporte profesional en unas condiciones ventajosas.

Este año se han sorteado 60 entradas por partido para la Liga ACB y la Basketball Champions League: 1.200 entradas para la fase regular y 780 más si el Unicaja se clasifica; en total, 1.980 entradas gratuitas de las que en muchos casos disfrutarán los alumnos de las Escuelas Municipales de Baloncesto de la provincia. Así, al partido del 1 de noviembre del Unicaja frente al Girona asistirán los alumnos de las escuelas municipales de Teba, Humilladero, Frigiliana y Benalmádena, reconocidas con el premio Valores en el Deporte de la Diputación en la pasada temporada. Durante el partido se hará una mención especial a estos jóvenes por su deportividad.

Vía: La Opinión de Málaga