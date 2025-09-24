El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi y Etihad Airways, nuevos patrocinadores principales de la Euroliga

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi) y Etihad Airways se han convertido oficialmente en patrocinadores principales de la Euroliga de Baloncesto para los próximos cuatro años, en una colaboración integrada que marca un nuevo precedente en el deporte europeo. Esta alianza estratégica histórica refuerza el creciente estatus de Abu Dabi en el panorama deportivo global y supone un momento clave en la evolución comercial de la Euroliga, conectando al emirato con la apasionada base global de 90 millones de aficionados de la competición.

En virtud del acuerdo, Experience Abu Dhabi, la marca de destino del DCT Abu Dhabi, y Etihad Airways, la aerolínea nacional de los Emiratos Árabes Unidos, han sido designadas oficialmente como Patrocinadores Principales de las competiciones de la Euroliga y Patrocinador Presentador de la Final Four.

Las marcas Experience Abu Dhabi y Etihad Airways tendrán una presencia destacada en todos los partidos de la Euroliga y la BKT EuroCup, incluyendo señalización en los pabellones, retransmisiones en directo e integración en las camisetas de todos los equipos participantes. Durante los cuatro años de la colaboración, los logotipos de Experience Abu Dhabi y Etihad Airways se irán alternando en las camisetas de los equipos de la Euroliga, garantizando así una exposición equilibrada.

La asociación también se extiende al ámbito digital, con una amplia integración de marca en las plataformas de la Euroliga y la creación de contenidos exclusivos en colaboración. Los aficionados también podrán disfrutar de una serie de activaciones innovadoras diseñadas para profundizar en el compromiso, ampliar el alcance global de las competiciones y acercar aún más el baloncesto al público.

S.E. Saood Abdulaziz Al Hosani, subsecretario del DCT Abu Dhabi, declaró: “Esta alianza estratégica con la Euroliga de Baloncesto y Etihad Airways supone un paso significativo para fortalecer la presencia de Abu Dabi en el escenario global y consolidar su posición como un centro vibrante para los aficionados al baloncesto en todo el mundo. El impacto del deporte va mucho más allá de la cancha: impulsa el crecimiento económico al fomentar el turismo, atraer inversiones y mejorar las infraestructuras para grandes eventos. Esta asociación es un pilar clave de nuestra Estrategia de Turismo 2030, ya que impulsa el crecimiento de visitantes, respalda la diversificación económica y consolida a Abu Dabi como un destino global preferente para el turismo, la cultura y el deporte.”

Antonoaldo Neves, director ejecutivo de Etihad Airways, añadió: “La Euroliga representa la cúspide del baloncesto europeo, y estamos entusiasmados de apoyar este increíble espectáculo deportivo junto a nuestro valioso socio DCT Abu Dhabi. A través de nuestra red, conectamos Abu Dabi con el mundo entero, y esta asociación nos permite llegar a nuevas audiencias que comparten nuestra convicción de que las mejores experiencias ocurren cuando se cruzan fronteras.”

Paulius Motiejunas, CEO de la Euroliga, comentó: “Estamos encantados de anunciar estas alianzas, que reflejan nuestra ambición de hacer crecer el baloncesto y fomentar conexiones globales significativas a través del deporte. Con Experience Abu Dhabi y Etihad Airways a nuestro lado, esperamos crear experiencias inolvidables para nuestros aficionados y seguir reforzando la presencia internacional de la liga.”

La temporada 2025–26 de la Euroliga marcará otro hito, ya que la competición se ampliará a 20 equipos, dando la bienvenida al nuevo Dubai Basketball, con el inicio de la fase regular el 30 de septiembre. La temporada culminará con la prestigiosa Final Four en Atenas, Grecia, del 22 al 24 de mayo de 2026.