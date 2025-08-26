DeJulius quiere ser un líder en el 'nuevo' UCAM Murcia

El UCAM Murcia CB ya ha completado la primera semana de entrenamientos de una preparación veraniega en la que cuenta con hasta siete caras nuevas. Una remodelación con la que el conjunto universitario quiere abrir un nuevo ciclo, una nueva etapa enmarcada en una fecha especial para muchos al coincidir con el cuarenta aniversario de la fundación del club.

Y en este 'nuevo' periodo el base David DeJulius quiere convertirse en uno de los líderes sobre la pista del Palacio de los Deportes. El jugador norteamericano es consciente de que ha llegado a Murcia para asumir un papel importante y no quiere eludir responsabilidades. De hecho, su paso por la capital del Segura y la ACB pueden ayudarle a consolidar su juego en el baloncesto europeo después de pasar por Grecia, Alemania, Israel y Turquía en las dos últimas campañas.

"Desde el punto de vista ofensivo tengo que ser agresivo, pasar bien y estar siempre atento. Pero desde el punto de vista defensivo, que es el que menos se ve, también necesito ser agresivo pero con mucha comunicación con mis compañeros, necesito ser líder, porque el base es el que marca la pauta en este sentido. Si soy agresivo en defensa, seré un buen ejemplo para mis compañeros", ha afirmado DeJulius en su presentación con el UCAM Murcia CB este martes.

DeJulius, de 1,83 metros y 26 años, ha reconocido ser fan del juego de Kyrie Irving, pero también de la mentalidad de Tim Duncan para manterner la concentración en lo que debe realizar sobre el parqué. Será uno de los nuevos 'dardos' con los que cuente Sito Alonso en su plantilla esta temporada debido a su precisión en el pase y la puntería que ha demostrado tener en el lanzamiento exterior las últimas temporadas. Y es que el base de Detroit es un jugador muy vertical, capaz de correr y hacer daño en los primeros segundos de la posesión sin perder nunca de vista el aro, algo que se complementa con su elaboración de juego y capacidad para asistir y liberar rivales.

Así lo demostró en Turquía el pasado año, donde recuperó las buenas sensaciones en su juego tras su paso efímero por un Maccabi Tel Aviv con el que disputó la Euroliga, pero donde no pudo sacar a relucir todo su brillo. Su porcentaje con el Bursaspor desde la línea de tres puntos acabó siendo de un 40,9% de acierto.

"Principalmente elegí el UCAM Murcia por Sito Alonso. Lleva mucho tiempo en un mismo proyecto, lo que habla muy bien de él. Es un entrenador que no solo te enseña a nivel táctico sino que te motiva a seguir creciendo y lo he comprobado en la primera semana con él. Estoy muy orgulloso de mi decisión", ha explicado el base, quien ha firmado por una temporada con opción a otra.

Dupla con Michael Forrest

DeJulius compartirá el rol de base con un Michael Forrest, aunque este último cuenta con un perfil más anotador que director de juego. A ellos se le suma Dani García, que continúa una temporada más en el conjunto universitario, por lo que serán tres las 'cartas' con las que cuente Sito Alonso para esta posición de cara a la temporada 2025-2026. A lo que hay que añadir también la posibilidad de Howard Sant-Roos para poder desempeñar este rol en caso de necesidad, aunque la salida de Rodions Kurucs al Baskonia hace que el jugador cubano se quede como referente en la posición de alero junto a Sander Raieste, Will Falk o incluso López de la Torre.

"Estoy encantado de estar en una ciudad tan maravillosa como Murcia, en un gran club como el UCAM y estar con un entrenador como Sito Alonso. Antes de venir a jugar Europa, mi principal motivación era venir a jugar en la ACB. Además tengo unos compañeros que no solamente son muy buenos, sino que tienen un gran carácter", añadió DeJulius en su presentación en las instalaciones de Libera Telecom, uno de los patrocinadores del UCAM Murcia.