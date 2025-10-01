Deja el Valencia Basket para fichar por el primer rival de las taronja en la Liga

El Valencia Basket debutará este sábado, 4 de octubre (19:00 h.) en la Liga F Endesa en la cancha del Baxi Ferrol, en la primera jornada de la competición. Un partido en el que el conjunto gallego contará con una 'espía' de primera mano para conocer las tácticas y secretos del juego de las de Rubén Burgos. Se trata de Elena Rodríguez, una jugadora que en apenas 24 horas ha pasado de vestir de taronja a fichar por el Baxi Ferrol. El Valencia Basket anunciaba la desvinculación del club de la jugadora canaria que ha hecho toda la pretemporada con el Valencia Basket y que también formó parte de la expedición que viajó a Huesca para disputar la Supercopa y tan sólo unas horas después el Baxi Ferrol ha hecho oficial el fichaje de Rodríguez.

Sustituye a Begoña de Santiago

El Baxi, a su vez, el martes anunciaba a baja de Begoña de Santiago, que se perderá toda la temporada por una lesión durante la Copa del Mundo de baloncesto 3x3, en la que compitió con la selección española sub-23.

El cuadro universitario subrayó la experiencia de Elena Rodríguez en el equipo de la Universidad de Harvard, en la que se graduó el pasado curso, y destacó su "gran proyección internacional" al acumular más de un centenar de partidos en esa escuadra norteamericana de la NCAA, en la que permaneció durante cuatro ejercicios.

"Llega para aportar talento, energía y un vínculo especial con Ferrol", valoró la entidad, en referencia al pasado de su hermana, Natalia Rodríguez, en el conjunto entrenado por Lino López.

Viajó a Huesca pero no jugó

Rubén Burgos convocó a Elena Rodríguez para la Supercopa de la pasada semana en Huesca, aunque no dispuso de minutos, y el vínculo entre las partes expiraba en noviembre, con la posibilidad de adelantar su salida al inicio de octubre. La oferta del Baxi Ferrol ha adelantado el fin del contrato y así, la jugadora podrá debutar con el conjunto gallego precisamente ante el Valencia Basket.

La entidad naval anunció este martes que su jugadora Begoña de Santiago será intervenida en los próximos días en Madrid, por lo que se perderá toda la campaña, ante una "grave lesión" en su ligamento cruzado durante su reciente participación con la selección española sub-23 de baloncesto 3x3, que compitió en la Copa del Mundo en China.

