Definido el cuadro de la fase final de la Emirates NBA Cup

El cuadro de los cuartos de final de la NBA Cup 2025 quedó completamente definido y el torneo entra en su tramo más atractivo. Ocho franquicias seguirán en la pelea por el trofeo que se entregará en Las Vegas, todos a partido único, y que buscará así el segundo ganador de la historia de la competición que, a diferencia del año pasado, no podrán ser los Bucks tras quedar eliminados esta madrugada. El gran golpe lo dieron los New York Knicks, que se aferraron al último billete al derrotar 118-109 a los propios Bucks, resultado con el que se quedaron con el Grupo C y dejaron fuera al campeón

Antes, en el Este, los Orlando Magic y los Toronto Raptors habían dominado el Grupo A y el Grupo B con un impecable 4-0, asegurando su presencia en la ronda eliminatoria. El cuarto pasajero del Este será Miami Heat, que con marca de 3-1 y mejores criterios de desempate se quedó con el comodín. Así, los enfrentamientos de esta conferencia quedan establecidos: Miami visitará a Orlando y los Knicks viajarán a Toronto en una serie de alto voltaje.

En el Oeste, el protagonismo recae en unos imparables Oklahoma City Thunder, que certificaron su clasificación al imponerse a los Phoenix Suns en el cierre del Grupo A, dentro de una temporada en la que acumula 19 victorias en 20 partidos. OKC acumula de esta manera 11 victorias consecutivas. Los San Antonio Spurs hicieron lo propio al derrotar a los Denver Nuggets en un duelo directo por el liderato del Grupo C, mientras que los Los Angeles Lakers eran el único equipo que ya tenía su pase en el bolsillo antes de la última jornada. Con esos resultados, los emparejamientos quedan servidos: Lakers vs San Antonio Spurs por un lado, y un nuevo capítulo del duelo Thunder vs Suns por el otro.

El diseño de la NBA Cup provoca un calendario diferente al habitual. Los choques de cuartos de final forman parte de la temporada regular, lo que hará que algunas rivalidades se repitan con más frecuencia de lo normal. Este curso, Miami Heat y Orlando Magic se verán las caras cinco veces, algo que no sucedía desde la temporada 1993-94. Lo mismo ocurrirá con New York Knicks vs Toronto Raptors en el Este, y con Oklahoma City Thunder vs Phoenix Suns en el Oeste, una eliminatoria que se suma a los enfrentamientos ya programados dentro del calendario regular.

AJUSTES EN EL CALENDARIO

Los 22 equipos no clasificados para la fase final no se quedarán sin actividad. Cada uno disputará dos partidos adicionales, uno como local y otro como visitante, para completar las 82 noches de temporada regular. Esos encuentros se ubicarán entre el 11 y el 15 de diciembre, fechas reservadas por la liga para ajustar el calendario según el recorrido de cada franquicia en la NBA Cup.

Las franquicias que caigan en esta instancia jugarán luego un choque extra ante el otro eliminado de su conferencia, de nuevo con el objetivo de llegar al total estándar de partidos. Las semifinales se disputarán el 13 de diciembre en Las Vegas y también contarán para la clasificación general, mientras que la final, fijada para el 16 de diciembre, definirá al campeón del torneo aunque no sumará en el balance de temporada regular.

UN PREMIO CONSIDERABLE

El torneo también tiene un fuerte componente económico. Cada jugador de los equipos instalados en cuartos de final recibirá 53,903 dólares. Quienes avancen a semifinales verán esa cifra incrementarse hasta 106,187 dólares, mientras que los finalistas se embolsarán 212,373 dólares cada uno. El premio grande quedará, como es lógico, para los campeones: 530,933 dólares por jugador.

HORARIO DE LA FASE FINAL

En cuanto a la agenda, los cuartos de final se jugarán entre el 9 y el 10 de diciembre. El martes 9 se abrirá el telón en el Este, con el duelo entre Orlando Magic y Miami Heat a las 17:00 horas, seguido por el partido en Canadá, donde los Toronto Raptors recibirán a los New York Knicks a las 19:30. El miércoles 10 será el turno del Oeste: a las 18:30 horas el Oklahoma City Thunder se enfrentará de nuevo a los Phoenix Suns, y más tarde, a las 21:00, los Los Angeles Lakers se medirán a los San Antonio Spurs en un clásico con sabor a playoff.