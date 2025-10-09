Declarado de alto riesgo el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalén de la Eurocopa

La Comisión Antiviolencia acordó declarar de alto riesgo el partido de la tercera jornada de la Eurocopa masculina de baloncesto que enfrentará al Baxi Manresa y al equipo israelí Hapoel Jerusalén, previsto para el 15 de octubre a las 20.45 horas.

El Ministerio del Interior anunció este jueves la decisión de Antiviolencia en un contexto de tensión en medio de la situación en la Franja de Gaza, que ha provocado innumerables manifestaciones en todo el mundo en favor del pueblo palestino y contra los ataques del Ejército israelí.

Varios grupos de animación del equipo manresano habían emitido el mes pasado un comunicado en el que solicitaban la suspensión de este partido, considerando "absolutamente inaceptable" la presencia de un equipo israelí en el Nou Congost.

Además, este miércoles el FC Barcelona comunicó al conjunto israelí que no le cederá el Palau Blaugrana para que pueda ejercitarse el miércoles 15 de octubre por la mañana antes de disputar el encuentro en horario vespertino.

La intención del equipo israelí era aterrizar en la capital catalana y ejercitarse en el Palau el mismo día de partido antes de trasladarse a Manresa, y así se lo hizo saber al Barça, que no ha atendido su petición, tal como confirmaron a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

El club azulgrana razonó su decisión en base a motivos logísticos y de orden público, consciente del rechazo que los equipos israelíes están generando entre parte de la población.

Ese mismo miércoles 15 de octubre, el Valencia Basket recibe en el Roig Arena al Hapoel Tel Aviv en la Euroliga, y el movimiento propalestino BDS (Por el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel) ha exigido al club levantino que suspenda el encuentro, advirtiendo de que, de lo contrario, convocará una movilización en los aledaños al pabellón.

El Valencia Basket no se pronunció al respecto, aunque no ha sacado a la venta entradas para el público general en este partido. Tampoco comunicó al club israelí si le ofrecerá más entradas del mínimo de 140 que debe ofrecerle según las normas.

Además del club 'taronja' también disputan la Euroliga el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia y además del Hapoel igualmente juega la competición el Maccabi Tel Aviv.