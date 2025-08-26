El decimocuarto proyecto seguido del CB Canarias en la élite ya está en marcha

El decimocuarto proyecto aurinegro seguido en la élite echa a andar. Tras más de dos meses de descanso y a poco más de cuatro semanas para su primer compromiso -jugará las semifinales de la Supercopa el 27 de septiembre-, La Laguna Tenerife 25/26 se puso en marcha este lunes sin apenas caras nuevas. Una marcada línea de continuidad que solo rompieron Wes Van Beck y Héctor Alderete, dos de los cuatro fichajes del conjunto aurinegro para un nuevo curso entre los grandes.

Faltan por llegar Rokas Giedraitis y Dylan Bordón, concentrados con Lituania y Argentina respectivamente; mientras que también habrá que esperar por el regreso de Bruno Fitipaldo (con Uruguay) y Gio Shermadini (líder de Georgia).

Con casi todos

Salvo dichos casos, puede congratularse Txus Vidorreta de contar desde el primer momento con casi todos los efectivos. Entre ellos Fran Guerra, «cuya evolución [de su lesión] durante el verano ha sido positiva y sin ningún contratiempo»; Jaime Fernández, todavía fuera de combate en el arranque del pasado ejercicio; y Marce Huertas, que entre compromisos y sustos con su selección había llegado muy mermado a sus arranques anteriores. Y quizá por tener a sus órdenes a buena parte de su intendencia dentro de un equipo que juega casi de memoria, «el primer objetivo» del técnico bilbaíno es el de «introducir lo más rápido posible a los nuevos jugadores», en especial a Van Beck el único «que no conoce el sistema del equipo» ni sabe lo que es la ACB.

Solo el trabajo diario

Cuestionado en varias ocasiones por algún tipo de reto, Vidorreta eludió siempre fijar la diana en algún punto determinado. «No podemos plantearnos cosas más allá del trabajo diario», dijo de entrada en su comparecencia ante los medios. «Por ahora no tengo objetivos. No podemos hacer planteamientos generalistas a 25 de agosto, solo vivir el día a día, aunque como siempre digo, queremos seguir estando junto a los mejores», respondió más tarde al ser interrogado por un posible mayor nivel en la BCL.

Wes van Beck

Sí entró mucho más en detalle el máximo responsable técnico canarista al hablar de sus cuatro nuevas piezas. Así, a Wesley Van Beck lo calificó como «un jugador con mucho talento y que viene para hacer el trabajo que al principio de la temporada pasada estaba encomendado a Payton Willis». El técnico valoró «la gran eficacia desde el triple» del norteamericano, lo que le permitirá «jugar muchos de los movimientos que ha habido siempre para Sasu Salin, Kyle Guy o David Kramer». «Sus características son también las de un gran manejador. Juega mucho el bloqueo directo, es capaz de generar puntos suyos y para sus compañeros en el juego de 2x2», añadió sobre su nuevo escolta.

Rokas Giedraitis

También un papel principal debe desempeñar Rokas Giedraitis, «el sustituto natural de Kramer, aunque con diferentes características». «Es un todoterreno que nos podrá hacer el equipo más grande porque también puede jugar de dos, pero que viene para jugar de tres y tener sus opciones en los sistemas que teníamos para David», reseña del lituano, sin olvidar lo que «aportará en energía, rebote, intensidad y experiencia». También es relevante para Vidorreta que Rokas «haya demostrado que tenía mucho interés para venir al CB Canarias. «Eso es algo que consideramos muy importante y que engrandece el significado de su fichaje por La Laguna Tenerife», dijo igualmente.

Con Giedraitis se hace el CB Canarias con un comodín, toda vez que Vidorreta no esconde que podría hacer las labores de escolta. «La idea es utilizar a Joan Sastre en esa posición de dos, por lo que Rokas, como primer planteamiento, estaría en la de tres. Pero él en Vitoria ya jugó mucho de dos, y con nosotros también lo hará, sobre todo contra los equipos que quieran hacernos sufrir desde el impacto físico», argumentó el de Indautxu.

Héctor Alderete

Un rol más secundario debería desempeñar Héctor Alderete, llegado desde el Estudiantes. «Nos añade juventud, tiene calidad y puede jugar al tres y al cuatro. Es un jugador completo y ya con experiencia y con ambición. Ha superado muchas adversidades y es un luchador, como nosotros», explicó Txus, antes de valorar también la «gran cultura deportiva» de su nuevo pupilo y el hecho de «venir con esa vocación de aprender, sin exigencias, lo que será una gozada». Cree Vidorreta que el madrileño «aprenderá mucho al lado de Abromaitis y Doornekamp», a la vez que «facilitará los planteamientos a la hora de hacer descartes de los cuatros en la Champions».

Dylan Bordón

La otra nueva pieza, y «de última hora», del puzle aurinegro es Dylan Bordón, que a la vez que «también estará con el U22, hará al equipo más largo». «Tenemos que conocerlo bien, pero de entrada nos da la ventaja de ser cupo en la Champions y nos permite pensar un poco en el futuro, porque ahora estamos muy tranquilos con esta plantilla, pero sabemos que tenemos que prepararnos», explicó Txus, que justifica la llegada del ex del Granca con otro argumento: «Ya hemos visto en las últimas temporadas que, con la excepción de Kyle [Guy], es muy difícil fichar... Y si queremos estar a tope en las cuatro competiciones que queremos jugar este año, tener una plantilla larga es algo muy positivo».

Posible overbooking

Con un total de 15 fichas profesionales es en las posiciones de uno y dos donde se produce un evidente overbooking. «A medida que avance la temporada iremos viendo, pero a priori es verdad que tenemos muchos jugadores [en las citadas posiciones], pero al final jugarán los mejores, como siempre hago», expone el técnico canarista. «Se trata de competir al máximo y lograr la mayor cantidad de triunfos. Para ganar tienen que jugar los mejores, y eso se ve en cada entrenamiento», añade sobre una diversidad que no tiene que implicar una mayor dosificación de Marce Huertas. «Jugaremos para ganar siempre, y si para ello Marcelinho tiene que estar en pista 30 minutos, lo hará», aseveró.

Mucha competencia

Con todo, Vidorreta ve en sus manos «un equipo largo» y en especial «con excelentes manejadores», aunque también con muchas otras virtudes. «Poseemos buenos tiradores, más físico en las posiciones dos, tres y cuatro, dos grandes cincos con Fran y Gio, y con Kostas de inicio ahí. Creo que estamos muy bien cubiertos en todas las posiciones», señala el preparador vasco sobre unas cualidades que traerán aparejadas otras cuestiones. «Habrá mucha competencia, y eso debemos saberlo gestionar; los técnicos y los jugadores. Cada uno tendrá que dar el máximo porque los minutos van a estar caros», concluyó Vidorreta.