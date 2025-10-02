DAZN llega con novedades a la Liga Endesa

DAZN emite este fin de semana el arranque de la nueva temporada de la Liga Endesa. La máxima competición del baloncesto español podrá seguirse desde este fin de semana en la plataforma con una cobertura sin precedentes, un equipo de expertos de primer nivel y una programación diseñada para que los aficionados vivan cada jornada como si estuvieran en la pista.

La primera jornada llegará con dos grandes duelos en directo y con cobertura desde la propia cancha: el Real Madrid vs Dreamland Gran Canaria, con narración de Sergio Perela y los comentarios de Pablo Laso y Tomás Bellas, y el Valencia Basket vs FC Barcelona, con Fran Guillén a la narración y Víctor Claver y Quino Colom en el análisis. Ambos encuentros contarán con una previa especial para acercar a los fans toda la emoción de los grandes clásicos del baloncesto nacional.

Un partido gratis

La plataforma ofrecerá gratis el encuentro entre UCAM Murcia y MoraBanc Andorra el domingo 5 de octubre a las 18:00, solo con descargar la App de DAZN. Además, todos los fines de semana, tras el último choque de la jornada, los aficionados podrán disfrutar de ‘La Prórroga de DAZN’, un nuevo espacio de análisis de media hora que repasará lo mejor de cada partido.

Un equipo de voces de referencia

DAZN contará esta temporada con un elenco de narradores de primer nivel compuesto por Fran Guillén, Carlos Sánchez Blas, Sergio Perela, David de Sánchez, Álex Madrid, Gerard Solé y Carlos Santos, quienes pondrán voz a los encuentros con el sello característico de la plataforma.

Además, la primera jornada contará con la presencia de Leyre Barriocanal, quien será la encargada de presentar el Real Madrid vs Dreamland Gran Canaria desde el pabellón. Su participación se extenderá a otras jornadas de la temporada, en las que la estará a cargo de guiar la cobertura de los partidos más destacados.

Junto a ellos, los comentarios y el análisis correrán a cargo de algunas de las figuras más reconocidas del baloncesto español. Nombres como Pablo Laso, Víctor Claver, Álex Mumbrú o Quino Colom compartirán su experiencia en la pista y su visión privilegiada del juego. A su lado estarán también perfiles con amplia trayectoria en los banquillos y en la gestión técnica, como Tomás Bellas, Xavi Pascual, Paco Redondo o Jota Cuspinera, que aportarán un enfoque estratégico y táctico a las retransmisiones.

La cobertura se completa con un grupo de voces que representan la nueva generación de expertos del baloncesto, como Noelia Gómez, Sergio Martínez, Jorge Medina o Atiga, capaces de analizar cada jugada clave y trasladar al espectador los matices que marcan la diferencia en la cancha. Entre todos conforman un equipo coral que garantiza una narración variada, dinámica y con la profundidad que merece cada jornada de la Liga Endesa.

Más allá de los directos

Los aficionados de la Liga Endesa podrán disfrutar cada semana de una experiencia todavía más completa gracias a la FanZone de DAZN, la funcionalidad interactiva que permite participar en encuestas, concursos y reaccionar en tiempo real durante los partidos. Además, en una selección de encuentros, la experiencia será aún más inmersiva, con chat en directo para conectar con otros seguidores mientras bota el balón.

Además de las retransmisiones en vivo, la plataforma ofrece gratis, con solo descargar la App de DAZN, una amplia oferta de contenidos bajo demanda, resúmenes de todos los partidos, entrevistas, reportajes en profundidad y charlas tácticas, en las que los expertos, junto a exjugadores de baloncesto, desgranarán jugadas y momentos clave de la jornada.

El mejor baloncesto, en DAZN

La llegada de la Liga Endesa a DAZN viene acompañada de una propuesta pensada para que los aficionados puedan elegir cómo disfrutar de toda la temporada. La plataforma ofrece diferentes planes de suscripción que reúnen lo mejor del baloncesto nacional e internacional, con la flexibilidad de seguir los partidos en directo o a la carta.

El plan Baloncesto de DAZN incluye toda la temporada de la Liga Endesa —fase regular, playoffs y final—, la Copa del Rey y una amplia selección de encuentros de la NBA, con 180 partidos de temporada regular, Playoffs, All-Star, Finales de Conferencia y las Finales de la temporada 25/26 (disponibles a la carta). Todo este contenido se puede disfrutar por 9,99 € al mes en modalidad anual con pago fraccionado, 14,99 € al mes sin permanencia, o 109,99 € en modalidad anual con pago único.

Para quienes no se quieren perder ningún evento deportivo, el plan Premium de DAZN reúne en un solo lugar el mejor baloncesto junto al catálogo más completo de competiciones: LALIGA EA SPORTS (5 partidos por jornada en 35 de 38 fechas), Premier League, Serie A, Bundesliga, LALIGA HYPERMOTION, Liga F Moeve, Formula 1, MotoGP, NFL, boxeo, MMA y mucho más. Este plan está disponible desde 31,99 € al mes, con opciones de suscripción anual con pago fraccionado o único, así como mensual sin permanencia.

Los aficionados de entre 18 y 30 años pueden beneficiarse de la Tarifa Joven -30, con un 30% de descuento en las modalidades mensual y anual con pago fraccionado, lo que permite disfrutar de todo el deporte en DAZN a un precio más accesible.

Vía: La Opinión de Málaga