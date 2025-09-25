David Urbano, la última incorporación al Real Madrid

Durante el partido del Real Madrid contra el Alba Berlín del Torneo Costa del Sol resaltó una cara conocida en el banquillo del equipo madrileño. El pasado 6 de septiembre se vio a David Urbano, fisioterapeuta del Barcelona hasta la pasada temporada, respaldando al Real Madrid.

La despedida del Barça

Los intercambios entre los dos equipos no sueles ser comunes, por ese mismo motivo la presencia del miembro de los servicios médicos resultó llamativa en el mencionado amistoso de pretemporada. Urbano, uno de los fisioterapeutas más prestigiosos del baloncesto español, ha dejado atrás su etapa en el Palau Blaugurana, donde ha ejercido durante la última década su profesión, para unirse a las filas del principal rival.

Urbano también participó en varias ocasiones como parte del equipo de la selección española de baloncesto, donde coincidió con el ya exseleccionador Sergio Scariolo. El técnico italiano ha sido uno de sus principales valedores para llevarle a su nuevo y remozado proyecto en la capital. Tras su aparición en el banquillo del Real Madrid, su despedida del conjunto azulgrana se confirma.