David Kristensen se suma al Caja Rural CB Zamora

El Caja Rural CB Zamora acaba de anunciar hoy jueves la incorporación de David Kristensen (Dinamarca; 1998), ala-pívot de 2,03 metros y 27 años. Un fichaje que estaba en ciernes desde hacía días, ya que el jugador llevaba ya entrenando con el equipo desde el comienzo de la pretemporada.

Kristensen, que ya jugó minutos en el amistoso ante Ourense, se formó en el Bakken Bears, además de contar con presencia en Basketligaen y participación europea (FIBA Europe Cup y Basketball Champions League), pasó por EBAA Aarhus antes de regresar a Bakken, con quien conquistó tres ligas nacionales.

Entre 2019 y 2022, Kristensen compitió en NCAA con Davidson Wildcats y En España (LEB Plata) su experiencia es bastante amplia, ya que formó parte del Enerparking Basket Navarra (2022/23), Maderas Sorlí Benicarló (2023/24) e Ibersol CB Tarragona (2024/25).

Internacional con Dinamarca, cuenta con convocatorias en U16, U18 y con la selección absoluta en las preclasificaciones de EuroBasket 2025 y del Mundial 2027 Kristensen se convierte así en el décimo integrante de la plantilla de Saulo Hernánez, que continúa trabajando para llegar con el máximo de efectivos al debut liguero en Cantabria del próximo día 27. Un estreno en el que estará el nuevo ala-pívot del Caja Rural CB Zamora, que también jugará mañana la fase previa de la Copa de Castilla y León en el Ángel Nieto.