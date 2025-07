David Kramer ficha por el Real Madrid: pólvora alemana para Scariolo

El Real Madrid de Sergio Scariolo sigue tomando forma. David Kramer es la segunda incorporación del Real Madrid 25/26, que se está reforzando para defender el trono de campeón de la Liga Endesa y volver con todo a por la Euroliga. El exterior alemán llega procedente de La Laguna Tenerife, donde ha disputado la última temporada con buenos números de 11.1 puntos, 37.8% en triples y 2.0 rebotes para 9.2 dígitos de valoración en 18 minutos. Es internacional absoluto con la selección de su país, con la que ganó el Mundial de 2023.

Para entrar, primero deben dejar salir. Y es lo que ha hecho el Real Madrid. Tras despedirse de Hugo González, Eli John Ndiaye, Serge Ibaka y Dzanan Musa, el club blanco abrió la puerta de entrada y el primero fue el base francés Theo Maledon hasta 2027. Hoy, el conjunto merengue ha seguido con sus fichajes internacionales y ha sido el turno de Alemania, de la mano de David Kramer. Será la tercera temporada del alero teutón en nuestro baloncesto, tras debutar en la temporada 23-24 con el descendido Covirán Granada. Su buen estreno en la Liga Endesa le valió para dar un paso más hacia La Laguna Tenerife, donde ha sido un jugador muy importante en los esquemas de Txus Vidorreta.

En el conjunto lagunero ha disputado las semifinales de la Copa del Rey y del play-off de la Liga Endesa, además de la Final a 4 de la Basketball Champions League. Ha dejado grandes actuaciones con la elástica tinerfeña, como los 30 puntos ante el Morabanc Andorra o los 23 y 22 contra el Casademont Zaragoza y el Real Madrid, respectivamente. Ahora, da el salto definitivo a un equipo candidato a todo y regresa a la Euroliga, después de disputarla en la temporada 2020-21 con el Bayern de Munich, aunque con un paso testimonial al participar en solo 6 partidos.

Los próximos movimientos en la 'casa blanca'

La actividad en los despachos de la Ciudad Deportiva de Valdebebas no para. Sergio 'El Chacho' Rodríguez, nuevo director deportivo de la entidad blanca, tiene mucho trabajo y debe tomar decisiones importantes de cara a la planificación de la próxima temporada. Según 'Encestando', el exjugador debe decidir la continuidad del pívot Bruno Fernando o si, por contra y al igual que a Rathan-Mayes, le tiene que pagar el 'buy-out'. En caso de no seguir, se buscaría otro 'cinco'.

En cuanto a fichajes, también se busca otro jugador de perímetro y un ala-pívot. En este caso, no parece que vaya a ser Jaime Pradilla. Al jugador del Valencia Basket e internacional con la absoluta de España se le había vinculado con el Madrid, pero ayer se terminó el plazo para pagar su cláusula, que era de 750.000 euros para un equipo de Euroliga. Si lo quieren, tendrá que negociar con el club taronja. El elegido para esta posición es Alec Peters, actual jugador del Olympiacos y ex del CSKA de Moscú y del Baskonia. Sin embargo, le resta un año más de contrato en el equipo griego, donde cobra 1.2 millones netos y el club del Pireo ya le ha dicho que no le abre las puertas salvo que reciba una buena oferta del Madrid. La operación ahora mismo está muy díficil y, por lo tanto, 'El Chacho' debe buscar otro jugador de características similares.