David Duke Jr., con experiencia en NBA y G-League, llega al BAXI Manresa para el tramo final de temporada

El BAXI Manresa incorpora un refuerzo exterior de cara al tramo final de la temporada. Se trata del estadounidense David Duke Jr., de 26 años y que hasta ahora estaba jugando en el Perth Wildcats australiano. Firma contrato hasta final de temporada.

Duke destaca por su versatilidad. Tiene un físico potente, es un jugador muy atlético y con mucha capacidad de defensa. Además, complementará al equipo de Diego Ocampo con un buen ataque y buenos pases.

David Duke Jr. (nacido en Providence, Estados Unidos, el 13 de octubre de 1999) es un escolta con experiencia tanto en la NBA como en la G-League. Duke llega proveniente del Perth Wildcats australiano, equipo con el que firmó unos promedios de 12,3 puntos, 2,7 rebotes, 2,9 asistencias y 10,3 de valoración en 24.6 minutos.

Buenos números en la G-League

Duke Jr. llegó a los Wildcats antes de la séptima jornada, después de la salida del estadounidense Mason Jones. A sus 26 años, aterrizó en la liga con una sólida trayectoria en la G League, donde venía de jugar con los Austin Spurs.

En sus primeros 11 partidos firmó una media de 14 puntos, 3 rebotes y 3,4 asistencias, en 28 minutos de juego. Su buena dinámica se frenó por una lesión en el codo sufrida ante Adelaide, que lo dejó fuera casi dos meses y redujo su temporada a 19 partidos.

Su mejor registro anotador fue de 20 puntos ante Phoenix, aunque su actuación más destacada llegó en el primer partido de las semifinales contra los Kings, donde completó su encuentro más completo del año con 20 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias.

La temporada de Duke Jr también estuvo muy condicionada por el contexto del equipo, ya que en muchas ocasiones tuvo que asumir un papel distinto debido a la falta de un base puro. Además, la lesión interrumpió una progresión que apuntaba a ser muy prometedora

Trayectoria de David Duke

2018-21 - Providence Friars (NCAA)

2021-23 - Long Island Nets (G-League)

2021-23 - Brooklyn Nets (NBA)

2023-24 - Delaware Blue Coats (G-League)

2023-25 - Austin Spurs (G-League)

2023-25 - San Antonio Spurs (NBA)

2025-26 - Perth Wildcats (Australia)