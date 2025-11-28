El dato que refleja la tremenda igualdad de la Euroliga

Cuando se dice que es la Euroliga más igualada de la historia, no es ningún tópico. Se han disputado trece jornadas y la máxima competición continental de baloncesto registra una clasificación difícil de superar en términos de igualdad.

Tres equipos en cabeza

Actualmente, el mejor balance de la Euroliga se sitúa en nueve victorias en los trece partidos que ha disputado cada equipo. Hasta la fecha, Hapoel Tel Aviv, Estrella Roja y Panathinaikos ocupan las tres primeras plazas. Los dos primeros, claras revelaciones del inicio de temporada. Dimitris Itoudis y Vasilije Micic son los pilares del proyecto de los israelíes, mientras que un Estrella Roja totalmente renovado, parecía empezar con mal pie, pero tras la llegada de Sasa Obradovic al banquillo, la dinámica roza la perfección.

Vasilije Micic es la gran estrella de Hapoel Tel Aviv / Twitter: @HapoelTLVBC

En el caso del Panathinaikos, los de Ataman comenzaron algo dubitativos en los primeros choques, pero gracias, entre otras cosas, al buen encaje del fichaje de Kenneth Faried, ya encadenan cuatro triunfos consecutivos y empiezan a meter el miedo en el cuerpo de sus rivales.

Hasta seis equipos con 8-5

El balance más repetido en la actual clasificación que presenta la Euroliga es el de ocho victorias y cinco derrotas. Zalgiris Kaunas, Mónaco, Olympiacos, Valencia Basket, Fenerbahçe y Barça, por orden de +/, son los responsables de ello. Los lituanos están siendo una de las sorpresas agradables del primer tercio de competición, y por el momento aguantan el ritmo. Mónaco y Olympiacos estuvieron en la pasada Final Four y son dos de las mejores plantillas, por lo que se esperan grandes cosas de ellos. El Valencia Basket de Pedro Martínez está demostrando estar a la altura de toda una Euroliga en el año de inauguración del Roig Arena. El Fenerbahçe de Saras Jasikevicius, vigente campeón, está teniendo problemas de lesiones y el encaje de sus fichajes no está siendo fácil, pero en las últimas jornadas parecen haber enderezado el rumbo.

Y finalmente está el Barça. El equipo azulgrana está mejorando sus prestaciones defensivas desde la llegada de Xavi Pascual, y espera ir evolucionando como equipo para afrontar la segunda vuelta con un balance favorable, que le permita llegar a final de temporada con opciones de clasificarse al Play-Off.

El Real Madrid, el último equipo que ocupa el Play-In

Los de Sergio Scariolo atesoran una décima posición que les daría acceso al Play-In. Han sumado siete victorias y seis derrotas, pero encadenan dos triunfos consecutivos por tan solo un punto (ante Zalgiris y Hapoel). La irrupción de Théo Maledon está ayudando al Real Madrid a tener más control en sus partidos.

Con el mismo balance que los madridistas está el Olimpia Milano, que esta semana ha conocido la dimisión del legendario Ettore Messina, que seguirá ligado al club en otras labores. Los italianos, bajo la dirección de Giuseppe Poeta, han logrado tres victorias de forma consecutiva que les ha reenganchado al tren del Play-Off.