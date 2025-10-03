Darrun Hilliard como síntoma

Cuando era un niño iba en bicicleta a ver los entrenamientos de los Philadelphia Eagles, los actuales campeones de la NFL. El fútbol compartía su tiempo con el baloncesto. Darrun es hijo único y en su infancia sus primos eran como si fueran sus hermanos. Un refugio familiar donde aprendió a compartir y a saber que uno sólo no va a ningún sitio, o al menos no lo hace muy lejos. Quizás por eso, aunque nunca ha renunciado a ser un líder, nunca le ha importado dar un paso atrás en beneficio del equipo. Ahora, incluso ha dado un paso atrás, económicamente hablando, buscando el bienestar de su familia. Enseñanzas de una vida que en su día contamos ya en este periódico.

La prestigiosa Universidad de Vilanova le recibió gracias a una beca deportiva y allí se encontró con Dylan Ennis, Ryan Arcidiacono, Josh Hart, Daniel Ochefu o Jay Pinkston. «Mis compañeros de equipo son mis amigos, mis hermanos. Me ayudaron más fuera de la cancha que dentro. Estos tipos me han acogido y me han ayudado en la vida. Me salvaron la vida» le contaba a Danny Cox en la CBS.

Hilliard lideró a la selección USA al título de la AmericaCup en 2017 y compartió mejor quinteto con los ACB, Facundo Campazzo, Paco Cruz y Nico Brussino, y su compañero Jameel Warney. También fue capaz de liderar, junto al jugador de los Celtics y campeón olímpico en París Derrick White, a los Austin Spurs al título de la G-League.

Después de un exitoso paso por Baskonia y Breogán llega a Bilbao para ayudar y para integrarse junto a su familia como ya había hecho en Vitoria y Lugo: «Me gusta que la gente me entienda. Nunca me he considerado como un jugador profesional de baloncesto, sino como un tío normal y corriente que juega bien al baloncesto. Así que intento dejar el máximo impacto que puedo en todas las ciudades en las que estoy» decía a Radio Nervión.

Surne Bilbao Basket abrirá la Liga Endesa este próximo sábado visitando el Carpena con el entrenador y una base del año pasado: Jaume Ponsarnau, el ya cajista Melwin Pantzar, el base Harald Frey y el interminable islandés Tryggvi Hlinason. Los nuevos mandan el mismo mensaje que otros años. Justin Jaworski, el máximo anotador de la Bundesliga la pasada temporada, que deberá demostrar que puede mantener ese nivel en la mejor liga de Europa y una serie de jugadores, en torno a la treintena, profesionales, sólidos y de calidad. Probablemente, sin un techo enorme, pero con un suelo alto. Ahí encajan Margiris Normantas, Stefan Lazarevic, Luke Petrasek o Martín Krampejl.

El sábado es un día de fiesta, comienzo de temporada, celebración del título de campeones del mundo FIBA e izado de la bandera conmemorativa a cargo del recientemente lesionado de gravedad Dani Carrasco. Perohay que centrarse en un partido ante un equipo sólido, con buena plantilla y que si los jugadores del Unicaja no ponen todo de su parte puede tener problemas para sumar la primera victoria de la temporada liguera.

Este curso 2025/2026 será más difícil que la anterior porque la plantilla ha cambiado mucho, porque se han ido jugadores muy importantes y porque el nivel de los rivales es muy alto. Y no es bueno comenzarlo con una desilusión. Carpe Diem…

Vía: La Opinión de Málaga